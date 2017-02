Rövidpályás gyorskorcsolya vk – Három érmet szereztek a magyarok Drezdában

Az 500 méteres versenytávon világbajnoki címvédő Liu Shaolin Sándor, valamint öccse, a múlt hétvégi junior világbajnokságon négy arany- és egy ezüstérmet szerző Liu Shaoang is magabiztosan, minden futamát megnyerve jutott be a fináléba. Liu Shaolin Sándor az elődöntőben elért 40.305 másodperces eredményével ráadásul saját országos csúcsát is megdöntötte.

A döntőben kétszer is új rajtot rendeltek el, de a magyar testvérpárt ez sem zavarta meg, és egyből az élre állt. Liu Shaoangot ugyan a futam során a dél-koreai Hvang Dae Heon megelőzte, de bátyja végig vezetve, magabiztosan nyerte meg a versenyt, aminek köszönhetően a vk-pontversenyben megerősítette második helyét. Liu Shaoang bronzérmes lett.

A férfiak 1500 méteres távján Burján Csaba szombaton nem jutott be a fináléba, vasárnap viszont igen, és a kétszeres világbajnok holland Sjinkie Knegt mögött ezüstérmet nyert. A magyar versenyzőnek ez volt pályafutása első egyéni vk-érme.

A nap záró számában a Knoch Viktor, Burján Csaba, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang alkotta magyar váltó ugyan a jégen második helyen ért célba az orosz négyes mögött, egy szabálytalanság miatt azonban kizárták, így a negyedik helyen végzett – a viadal honlapja alapján.

A nők között 500 méteren Jászapáti Petra számára a negyeddöntő jelentette a végállomást, az 1500 méteres versenyben Sziliczei-Német Petra az elődöntőig jutott, míg a váltó megnyerte a B döntőt, összesítésben így ötödik lett.

– MTI –

