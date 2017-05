Rozsályba látogatott kedden dr. Áder János köztársasági elnök

– A beszámolókat hallva személyesen is meggyőződtem arról, hogy mekkora kárt tett az önkormányzati épületekben, a lakóházakban és a mezőgazdasági kultúrában a jég két egymást követő esztendőben, 2015-ben és 2016-ban. Példaértékű, hogy saját szorgalmukkal és külső segítséggel kétszer is talpra tudott állni a falu. Sajnos, egyre gyakrabban fordulnak elő súlyos károkat okozó természeti katasztrófák. Mivel a károsultaknak vagy nincsen megfelelő biztosítása vagy az érvényes biztosítás dacára a kárérték töredékét fizette ki a biztosítótársaság, állami segítségben is kell gondolkozni. Ezekre a helyzetekre egy katasztrófaalap létrehozása lehetne a megoldás – vetette fel az államfő.

– Az önfenntartó Rozsály lakossága valódi közösséget alkot, ami példaértékű lehet a többi település számára – jelentette ki Áder János köztársasági elnök kedden a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen.

Az államfő szerint a több mint 800 lakosú, a magyar-román határ közelében fekvő falunak nincs különleges adottsága, mindössze él azzal a lehetőséggel, amelyet a föld biztosít számára: zöldséget és gyümölcsöt termesztenek, sertéseket nevelnek, és ezekből próbálják meg magukat ellátni, fenntartani.

Arra törekednek, hogy lehetőség szerint minden munkát ott élő iparos végezzen el, külső munkára csak akkor “fanyalodnak”, ha nincs helyi szakember – hangsúlyozta Áder János, hozzátéve, ez a rozsályi közösség összetartó erejét is erősíti.

Az államfő Sztolyka Zoltán, Rozsály Fidesz-KDNP-s polgármesterével és Tilki Attila fideszes országgyűlési képviselővel a faluban tett körsétája után újságíróknak azt mondta, a faluban élők mindent megtesznek azért, hogy valóban egy nagy közösségben érezzék magukat.

A község többek között lehetőséget teremt a háztáji gazdaságokban megtermelt termények eladására, a fiatalok kulturális programjainak szervezésére, valamint az időskori tanulás elősegítésére is.

Rozsály maximálisan kihasználja a lehetőségeit, jó lenne, ha sokan követnék a példáját, kihasználnák azokat a lehetőségeket, amelyeket egyébként minden település, erőforrásait felmérve felkínálhatna lakosainak – fogalmazott Áder János.

Az önfenntartó faluként emlegetett község önkormányzata – 65 közfoglalkoztatottja segítségével – száz hektáron gazdálkodik, saját vágóhidat üzemeltet, és az ott nevelt sertések biztosítják az alapanyagot. A helyben megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket feldolgozzák, ezek egy részét a 400 személyes önkormányzati konyhán használják fel, másik részét pedig helyben és környékbeli települések boltjaiban értékesítik.

Áder János megtekintette a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzemet, a tavaly nyári jégverés után felújított görögkatolikus és református templomot, a szociális boltot, az oktatási központot, a közösségi terménydarálót és a község által használt mezőgazdasági gépek szerelőműhelyét is.

Az államfő emlékeztetett, Rozsályt 2015-ben és 2016-ban is jégverés sújtotta, a tavalyi jégeső szinte valamennyi lakóház és önkormányzati épület tetőszerkezetét megrongálta és súlyos károkat okozott a mezőgazdasági kultúrában.

Saját szorgalmukkal és külső segítséggel kétszer is talpra állt a falu – mondta Áder János, aki az újságíróknak felvetette egy országos katasztrófaalap létrehozásának lehetőségét. Elmondta, az egyre gyakrabban előforduló, súlyos károkat okozó természeti katasztrófák sok embert károsítottak meg, egy részüknek – csakúgy, mint korábban Rozsályon – nincsen megfelelő biztosítása vagy az érvényes biztosítás ellenére a kárérték töredékét fizette ki nekik a biztosítótársaság.

Ezek az emberek valamilyen állami segítségre szorulnak, hiszen az önkormányzatok elegendő pénzforrás hiányában nem tudnak érdemben segítséget nyújtani – mondta az államfő, aki szerint ezekre a helyzetekre lenne megoldás egy katasztrófaalap létrehozása.

A köztársasági elnök találkozott a település és a helyi közösségek vezetőivel, az iskolások színpadi előadása után pedig sportszereket adott át a gyerekeknek.

