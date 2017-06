„Rubens ecsetjét is lendületbe hoztad volna”

Két óra huszonkettő perc. Kiosonok a hálóból. Gyors, rövidített, de elmaradhatatlan deréktornáztatás. Megtanultam, nem spórolhatom el még pontyvadászatra való rohanás címén sem…

Suhanok. Az ég alja csak sejteti a derengés derengését. Mire megérkezem a Tiszához, már pitymallik. Szaporázó lépteimet a hold fátyolos fénye, a csalogányok mámorító éneke és friss szénaillat kíséri. Teljes menetfelszereléssel húsz perc. Ez a pontyhorgász reggeli torna. Amikor befordulok az erdősávba, kitörő lelkesedéssel fogadnak a szúnyogok. Lámpát nem gyújtok. Beverekszem magam. Lenézek a magas partról. Győztem! Senki sem előzött meg. Villámgyors kipakolás, kukoricaszórás. Botok bedobva. A szürkületben már éppen látom őket. Befújom magamat támadóim ellen. Három óra negyven perc. Csönd, nyugalom, békesség… Tegnapelőtt is így kezdődött. Az eredmény? Két kapás egész nap. Az egyik potyit egyetlen percig éreztem, a másikat háromig… Na, majd ma…

Mintha billenne a baloldali botom! Csak nem?! Azonnal bevágok. Visít a fék, fut a zsinór a túlpart felé. Kapaszkodom a karikabotba. Próbálom felemelni a fenék akadói fölé az oly régen várt aranyhasút. De jó erőben vagy! Taktikát vált. Célja a partszéli bokorsor! De erős vagy! Nyújtott karral gebeszkedem. Sikerül megfordítanom! Mélyen, keményen húz. Egy örvényt fedezek fel a felszín közelében. Bő tíz perc után megpipáltatom. Bal kezemben a szák, jobbommal belehúzom. Megemelem. De jó húsban vagy! Ez is a reggeli torna része…El sem hiszem. Reszketeg kezemnek nem enged a horog. Csontba akadt. Hol a fogó?! Fönt a parton, a helyén, a hátizsák zsebében… A másik botom! Bevágok. Azonnal szakad… Hihetetlen. Mi van itt ma?… Haltartóba csúsztatom a nyurgát. A mérlegre akasztom. Nem működik… Elemcsere! Hol is van? Persze, a helyén, fönt a hátizsákban. Türelmetlen kíváncsisággal lesem a növekvő számsor futását. Hat kiló kilencvenkilenc deka. Hééét kilóóó!!… szakad ki belőlem. Ez hihetetlen. De rég fogtam ilyen kigyúrt nyurgát!…

Lámpánál könyvelek. Négy óra kettő perc. Szerelek. Szemüveggel jobban menne… Lehetne nagyobb az ólom furata… Bedobok. Szórok. Mit szokott mondani dr. Bubó?… „Él a víz”… Rég láttam ennyire elevennek. Kapás! A jobboldali bot ívet suhint. Próféta vagy, dr. Bubó! Ez lágyabb bot, azért dolgoztatja meg ennyire… A fék folyamatos ciripeléssel engedelmeskedik. Ő is a borsodi oldalt kívánja meglátogatni. Hamarosan kap egy-két slukkot a friss hajnali levegőből. Tőponty! Szákba vezetem. Kiemelem. Extra reggeli torna. Milyen hasas! Nem! Inkább gusztusosan molett, érett szőke szépség az ébredező nap lágy cirógatásában. Biz’ Isten, Rubens ecsetjét is lendületbe hoztad volna!…

Hányszor temettük tavaly…

Nem hiszek a mérlegnek. Ismét megmérem! Az eredmény ugyanaz: tíz kiló tizenkét deka!!! Gyönyörködöm. Puff! A másik bot!! Bevágok. A száknyél a lakójával együtt a térdem között. Ilyen nincs! Tavaly hányszor „temettük” a Tiszát… Hamar megmutatja magát. Testvéreihez képest kölyök. Három–négy közötti. Hogy szákolom meg? Tekintélyes vendégével képtelen vagyok fél kézzel megemelni. Többszöri kísérletre partszélre lavírozom őkelmét. Érintésemre újra meg újra megugrik. A sokadik kísérletre ujjaim biztonságos fogást találnak rajta. Jól elfáradtunk. Ám a kibővített extra reggeli torna adrenalinlökete transzcendentális mámorban füröszt. El sem hiszem: ez megtörtént velem?!…

Adminisztrálok. Négy óra harmincnyolc perc. Mindkét botot újra szerelem. A nap még nem bújt elő a túlparti galériaerdő mögül, de már harsog az égen „Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje”… Menjek vagy maradjak? Nem kis dilemma. Kompromisszumra jutok magammal: addig maradok, amíg elfogyasztom a reggelimet. Közben megkínálom a halakat is. El is fogadják! Őrület! Hogy lehet így nyugodtan reggelizni?! Lehet. Az azonnali szakadás figyelmeztet: nem szép, ha valaki telhetetlen. Nem élhetek vissza a Tisza nagylelkűségével. Összepakolok. Mi mindent? A kincset, a hihetetlent, a Tisza pünkösdi csodáját: egyetlen óra alatt öt jó kapás… (Áprilisban összesen kettő volt. Így van ez. Egyszer hopp, máskor meg: kopp, kopp, kopp…) No, indulás! Ideje belecsapnom a reggeli torna intenzív finisébe.

– Tóth Nándor, a Tisza szerelmese, 2017 pünkösdvasárnapján –

