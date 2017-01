Saját autógumi márka futballklubok számára: Ön Fradi vagy Újpest feliratot szeretne?

Ugyan a Fradi vagy Újpest drukkereknek még várniuk kell arra, míg ezt megtehetik, de a Manchester United esetében már ez sem lehetetlen. A hírről a Gumidirekt.hu autós portál blogjában olvashatunk. Történt ugyanis, hogy az Apollo gumigyár és a Manchester United kooperációjából limitált szériás gumiabroncsok gurulnak le a gyártósorról. Az igazi kuriózumnak számító gumikat azonban az Old Trafford rajongói számára nyilvánvaló okokból nem ajánlják a hozzáértők.

Ha fociról van szó, akkor nem csak a meccsek izgalmas perceiről érdemes szót ejteni, hanem mindazokról a kereskedelmi területekről, amelyek régóta kapcsolódnak a sportághoz. A foci rajongóinak körében mindig is nagy népszerűségnek örvendtek azok a mezek, labdák és hasonló darabok, melyek egyértelműen köthetőek a kedvenc csapathoz. Ezúttal pedig már arról sem kell lemondani, hogy autónkat is ennek megfelelően alakítsuk. A kezdeményezés valószínűleg nem marad követők nélkül, és könnyen lehet, hogy hamarosan több futballklub is hasonló kooperációra törekedik majd a gumigyártó cégekkel.

Addig viszont a szakemberek azt javasolják az autótulajdonosoknak, hogy gumiválasztásaik alkalmával törekedjenek az évszaknak megfelelő típusok megvásárlására. Az évszakváltáskor aktuálissá váló gumicsere mellett egyetlen autós sem mehet el, hiszen ezen a közlekedés biztonsága múlhat. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az új szett minőségére és teljesítményére is érdemes figyelmet fordítani, hiszen a silány minőségű, ismeretlen márkák nem biztos, hogy beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Kezdő és tapasztaltabb autósok számára is jó választás lehet a német autóklub által minden évben elvégzett ADAC teszt. Ez elkalauzolja az érdeklődőket napjaink legnépszerűbb márkái között, megkönnyítve ezzel a választást.

A szakemberek rendszeresen hangsúlyozzák, hogy amint a napi átlaghőmérséklet hét fok alá süllyed, megváltoznak a közlekedési viszonyok. A hideg aszfalton már nem teljesít megfelelően a nyári gumi, s ez sajnos a közlekedés biztonságára is rányomja bélyegét. A hideg, jeges, havas, latyakos utakon is jól teljesítő téli abroncsok mind összetételüket, mind felületi kialakításukat illetően a téli körülmények közé lettek kialakítva. Ahogyan a téli gumi nem alkalmas a meleg aszfalton történő közlekedésre, éppen úgy alkalmatlan a nyári szett a hideg utakra. A téli viszonyok között a magas szilika tartalom és a mély bordák gondoskodnak a menetstabilitásról és a nedvesség megfelelő elvezetéséről. Fontos tudnia, hogy a kopott téli gumi legalább olyan veszélyes lehet, mintha nyári abronccsal gurulna az utakra.

A hozzáértők minden évben felhívják a figyelmet az évszaknak megfelelő gumihasználatra. Az igazi tél még csak ezt követően köszönt be, tehát még nincs késő az új szett felszereltetésére. Ha Fradi és Újpest feliratokkal ellátott fajtákat egy ideig még biztosan nem lehet beszerezni, de a legnagyobb gumigyártó cégek már bizonyított márkái maximálisan megfelelnek a feléjük támasztott követelményeknek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA