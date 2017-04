“Sajnos a feltámadás nem sikerült, pedig húsvét van”

Pátroha–Dombrád 2–4 (1–1)

Gégény, 250 néző, v.: Nagy Cs.

Pátroha: Szabó A. – Ujj Gy., Pataki G., Balogh I., Borku T., Huszti Cs., Kovács Sz. (Varga R.), Szitai R. (Molnár V.), Ballai Z., Csépke M. (Horváth F.), Boda R. Edző: Lelt József.

Dombrád: Csáki T. – Szalai B., Géci I., Balogh T. (Derceni B.), Dávid R. (Nagy Á.), Borbély L., Nagy M., Puskás Á., Balla K. (Ács G.), Kalu B. (Szabó K.), Tóth Á. Edző: Kató István.

Gól: Huszti Cs., Szitai R. (11-esből), illetve Borbély L., Nagy M., Derceni B., Ács G. Ifi: 5–4.

Lelt József: – Nem történt semmi szenzáció, a szerencsésebb csapat nyert. Amíg mi kihagytuk a helyzeteinket, a Dombrád könyörtelenül kihasználta a sajátjait. Gratulálok a bajnokcsapatnak.

Kató István: – A játék képe alapján és a második játékrészben nyújtott jó teljesítményünk három pontot eredményezett.

Kék–Ajak 2–4 (2–1)

Kék, 100 néző, v.: Tassy.

Kék: Kerekréti G. – Gáspár S., Veress Á., Poór B., Szurcsik Z., Ignácz G., Bodó I., Sinka J., Csombók I Cs., Csombók II Cs. (Arnaud), Horváth A. (Kántor P.). Edző: Fabók István.

Ajak: Kovács T. – Sütő N., Kerekes M. (Lakatos B.), Magyar P., Lábas P., Takács J., Magyar D. (Magyar R.), Molnár B., Folytán Z., Markos J., Szuromi L. (Iski D.). Edző: Csoma Dezső.

Gól: Szurcsik Z., Sinka J., illetve Szuromi L. 2, Magyar R., Magyar D. Ifi: 4–4.

Fabók István: – Az igazság az, hogy a labdarúgás nem olyan bonyolult, mint egy IKEÁS szekrénysor. Mindig az a csapat nyer, amely a több gólt rúgja, ez most is így történt. A lényeg számunkra továbbra is az, hogy a kacsa előtt legyen víz, a bor pedig ne boruljon ki.

Csoma Dezső: – Korrekt játékvezetés mellett megérdemelt győzelmet arattunk.

Újdombrád–Vaja 2–3 (1–2)

Újdombrád, 100 néző, v.: Sztányi.

Újdombrád: Kmetz T. – Kernács József, Farkas A., Kernács János (Geri K.), Oncsó M., Lakatos Z., Nagy R., Ignéczi Cs., Hajdu L., Koi B., Szőlősi L. Játékos-edző: Szőlősi Lóránd

Vaja: Simák Zs. – Kósa G. (Kiss A.), Simon K., Sashegyi Sz., Noszál T. (Simák L.), Jónás J., Mocsár G., Mulutó P., Soós K., Kondrád A., Kiss T. (Sándor A.). Edző: Kiss Attila.

Gól: Farkas A., Ignéczi Cs. (11-esből), illetve Kósa G. 2, Kiss T. Ifi: 1–8.

Szőlősi Lóránd: – Sajnos a feltámadás nem sikerült, pedig húsvét van. Soha nem szoktam a játékvezetéssel foglalkozni, de sajnos ez a harmadik meccsünk, amit döntően befolyásoltak. Úgy gondolom, hogy a részemről itt a vége.

Kiss Attila: – Nagyon jó játékvezetés mellett megérdemelten szereztük meg a három pontot. Gratulálok minden játékosomnak, a csapat pedig boldog születésnapot kíván Mulutó Mihálynak az ötödik ikszhez.

Nyírkarász–Tiszakanyár 2–2 (2–0)

Nyírkarász, 300 néző, v.: Debreceni S.

Nyírkarász: Borkó J. – Csuka Gy. (Tóth B.), Tóth T. (Király J.), Liptai D., Jávor P., Varga J., Kovács L. (Till J.), Bandor J., Rákóczi L., Horváth G., Liptai A. Edző: Dudás Zoltán.

Tiszakanyár: Kanyári G. – Molnár Zs., Csáki R., Balla J. (Dobrai D.), Ablonczy D., Vicickó L. (Maklári Á.), Illés A., Nagy Á., Tóth N. (Nagy R.), Jánvári D., Rézinger B. Játékos-edző: Csáki Róbert.

Gól: Varga J., Tóth T., illetve Ablonczy D., Illés A. Kiállítva: Jávor P. (62. perc). Ifi: 2–2.

Dudás Zoltán: – A kiállításig csak dicsérni tudom a csapatomat. Kettő nullás vezetésünknél többször is lezárhattuk volna a mérkőzést, de egyik játékosom fegyelmezetlensége miatt két pontot elvesztettünk. Sajnos a játékvezető sem nőtt fel a rangadóhoz.

Csáki Róbert: – Egyszerű és hatékony ez a „Rúgd előre, és fuss utána!” taktika. Legalábbis a legtöbb élcsapat eredményesen alkalmazza ellenünk. Nulla kettőről sikerült egyenlítenünk, úgy érzem, megérdemelten.

Záhony–Fényeslitke 4–2 (1–0)

Záhony, 300 néző, v.: Takács Á.

Záhony: Leskovics A. – Kacsúr A., Kiss T., Huzdik P., Sére L., Balogh S., Sárközi D., Semegi T., Fekete L., Gégény Z., Kiss R. Edző: Berecz Csaba.

Fényeslitke: Márta J. – Nagy M., Kázsmér L., Sáreczki F. (Balogh K.), Fodor G., Sárkány G., Lovas I., Miskolczi Á., Bakó G., Pólyán I., Halász T. (Kovács A.). Játékos-edző: Sárkány Gábor.

Gól: Sárközi D. 4 (egyet 11-esből), illetve Bakó G., Nagy M. Ifi: 7–3.

Berecz Csaba: – Egy kiélezett mérkőzésen sikerült a győzelmet megszereznünk. Tizenegy emberrel, ebből két sérülttel a pályán, ez a szív diadala is volt. Sok problémával küszködünk, de a fiúk ma odatették magukat, gratulálok nekik.

Mártha Ferenc vezetőségi tag: – Gratulálok az egész csapatnak, a második félidő teljesítménye alapján ha kettő kettőnél jobban sáfárkodunk a helyzeteinkkel, mi nyerhettük volna meg a mérkőzést. További sok sikert kívánok a házigazdának.

Ladányi TC–Nyírmada 1–3 (1–2)

Mezőladány, 100 néző, v.: Paráda R.

Ladányi TC: Hosszú L. – Sajtos R. (Révész Z.), Árva B., Péter Cs., Kovács D., Demeter A., Vantyuch B., Demeter L. (Erdei K.), Kállai Á. (Kun B.), Czap G., Kovács Cs. Játékos-edző: Sajtos András.

Nyírmada: Papp G. (Pál Zs.) – Jurkinya M., Danku A., Horváth J., Szikszai A., Járomcsák G., Dancs I. (Jónás A.), Mátyus Cs., Benkő T., Kozma A., Balogh A. Játékos-edző: Szőke István.

Gól: Kovács D., illetve Szikszai A. 2, Mátyus Cs. Ifi: 0–10.

Sajtos András: – Amíg az ellenfél szinte helyzet nélkül rúgja a gólokat, és mi a jobbnál jobb lehetőségeket is elpuskázzuk, addig nem tudunk pontokat szerezni.

Szőke István: – Nagyon jó játékvezetés mellett ennyivel jobbak voltunk az ellenfelünknél.

Tiszaszentmárton–Őr 1–6 (1–0)

Tiszaszentmárton, 100 néző, v.: Vasas G.

Tiszaszentmárton: Mészáros T. – Iván S., Farkas T., Jónás Krisztián, Iván V., Jónás Kálmán (Balogh K.), Balogh R., Jónás A., Koszta Z. (Tóth I.), Bulitka L., Bodnár M. (Ésik M.). Edző: Golyán Gergő.

Őr: Oláh M. – Varga J., Márton T., Anda G., Benkő J., Deme B. (Sipos J.), Szabó V., Soltész Á., Tisza M. (Parragh K.), Tisza Á. (Magyar D.), Bégány Zs. Edző: Kálmándi Bertalan.

Gól: Bodnár M., illetve Bégány Zs. 3, Szabó V., Parragh K., Magyar D. Ifi: 2–6.

Golyán Gergő: – Az őri nyuszi hatot hozott…

Kálmándi Bertalan: – Nem bírtuk ki az első fél órát kapott gól nélkül, ráadásul az első félidőben azt hittük, hogy nyuszisimogatásra jöttünk. A folytatásban szerencsére összekapta magát a társaság, gratulálok mindkét csapatunknak a győzelemhez.

Szabadnapos: Demecser.

A Nyírerdő-csoport állása:

1. Dombrád 20 17 3 – 99–21 54

2. Nyírkarász 20 14 2 4 54–21 44

3. Tiszakanyár 21 13 3 5 62–35 42

4. Nyírmada 21 13 3 5 49–36 42

5. Fényeslitke 21 10 4 7 52–39 34

6. Kék 21 9 2 10 39–53 29

7. Demecser 20 8 5 7 54–40 29

8. Ladányi TC 20 8 4 8 42–42 28

9. Pátroha 21 8 2 11 42–50 26

10. Záhony 20 7 3 10 41–45 24

11. Ajak 21 7 3 11 23–37 24

12. Őr 21 6 6 9 34–46 24

13. Vaja 21 6 1 14 29–70 19

14. Tiszaszentmárton 20 3 3 14 33–74 12

15. Újdombrád 20 3 – 17 23–67 9

A Pap visszalépett

