Sárgaszakállas maki született a Nyíregyházi Állatparkban

A sárgaszakállas makik a barna makik családjába tartoznak, és ott külön alfajt képviselnek. Latin nevük (Lemur fulvus mayottensis) sok mindent takar, így a mayottensis kifejezés arra utal, hogy természetes élőhelyük Madagaszkártól mintegy 400 kilométerre Majotte-szigetén található. Gyűjtőnevük, a Lemur pedig a lemures (szellemek) szóból származik, mivel az egykori, első európai felfedezők szellemeknek hitték őket és a többi maki félét, a lombok sötétjében ugyanis csak a kiáltásukat hallották és rikító sárga szemüket látták.

A szinte folyamatosan mozgásban lévő főemlősök, idejük nagy részét a lombok között töltik, de alkalmanként lemerészkednek a földre is, élelem után kutatni.

Kínosan ügyelnek a tisztaságra, nemcsak a kicsi, de egymás bundáját is rendszeresen ápolják. Négy alsó metsző- és két szemfoguk úgynevezett fogfésűt alkot, valamint hátsó végtagjuk második ujján karmot viselnek, és azokkal távolítják el egymásról a meglazult szőrszálakat és az esetleges élősködőket.

Az országban csak itt élő tenyészcsapat igen eredményes, hiszen minden évben születik utód. A most világra jött aprósággal, már 9 tagot számlál a különleges maki csapat.

A félmajmok a park Maki erdejében szinte testközelből megtekinthetőek, hiszen a vendégek be is mehetnek közéjük. Az állatok hatalmas szárazföldi hüllőkkel, sarkantyús teknősökkel élnek közös kifutóban s az erdőből áttekintve, a világ legnagyobb szárazföldi emlőseit, az afrikai elefántokat is láthatják a látogatók.

– Nyíregyházi Állatpark –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA