Sátortábor a SZER-telen életért

Könnyű lecsúszni – figyelmeztetett már a címével is az a rendezvény, amelyet a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) és a megyeszékhely önkormányzata hozott tető alá hétfőn. A kábítószer-ellenes világnap alkalmából tizenegy szervezet települt ki a Kossuth térre, s mutatta be a módszereit, miközben szórakoztató feladatokkal is várták a közönséget.

– A legfrissebb felmérések szerint a drogprobléma némileg jobban érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét az országos átlagnál – mondta elöljáróban Lengyelné Pogácsás Mária. – A KEF szervezetei összehangoltan lépnek fel a kínálat, illetve a káros hatások csökkentése, a megelőzés, valamint a figyelemfelkeltés érdekében, s a világnap alkalmából mindebből ízelítőt adnak – tette hozzá a szervezet közösségi munkacsoportjának vezetője.

Színes tenyérlenyomatok

– Csakis az lehet a célunk, hogy a gyerekek el se jussanak a kipróbálásig, hiszen tudjuk, hogy bizonyos szerekhez könnyű hozzájutni, és azt is, hogy egyes helyzetekben nagy lehet a csábítás. Ismerniük kell a veszélyeket és tudniuk kell leküzdeni ezt a csábítást – fogalmazott Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.

„Könnyű lecsúszni, de én vállalom, hogy SZER-teleül élek” – hirdette egy molinó a rendezvény szlogenjét, amely mellett bárki tanúbizonyságot tehetett színes tenyérlenyomata hátrahagyásával, míg a kutyás bemutató kétséget sem hagyott afelől, hogy a rendőrség könnyedén a tiltott szerek nyomára akad.

A Periféria Egyesület fő profilja a hajléktalanellátás; mint Molnár Gábornétól megtudtuk, nap mint nap szembesülnek a drog- és alkoholproblémákkal. – A hajléktalanoknak is tudunk segíteni, ezúttal viszont gyerekeknek szóló programokkal készültünk. Kézműves-foglalkozásainkon együtt vannak a családok, ami kiváló alkalmat ad a fontos beszélgetésekre is – hangsúlyozta a szociális munkás.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ sátrában segítő beszélgetéssel várták a betérőket, akik pedig nem szorultak segítségre, a csocsó és az arcfestés örömeiből részesülhettek. A Drogambulancia ugyancsak játékokban és információban gazdag sátorral képviselte magát, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Ifjúság-egészségügyi Szolgálat munkatársai pedig az elsősegélynyújtás feladatát is magukra vállalták amellett, hogy az érdeklődők megismerhették náluk az alkoholos befolyásoltság borzalmait a részegszemüveg lencséin keresztül.

Alkotással a drog ellen

– A szabadidő hasznos eltöltése, a gyerekek lekötése, minél több lehetőség megismertetése. Az óvodásoktól a húsz év fölöttiekig mindenkit szívesen látunk sport-, művészeti, zenei és kézműves-foglalkozásainkon – sorolta Verebélyiné Tóth Marianna, a Gyerekeinkért 16 Alapítvány titkára, mit is takar az „Alkotással a drog ellen” jelmondat. Sátrukban olyan – egyelőre szélesebb körben nem ismert – lehetőségeket is bemutattak, mint a sportpoharazás vagy hétköznapi problémák kezelésében, stresszoldásban eredményes tibeti hangtálterápia.

Külföldi önkéntesek

– Az ifjúsági ház lehetőséget biztosít, hogy kocsmázás – vagy éppen szerhasználat – helyett a gyerekek olyan közösségi térben tölthessék a szabadidejüket, ahol aktívan szórakozhatnak – foglalta össze Varga Zsuzsa, a Mustárház programkoordinátora, aki elárulta azt is: külföldi önkénteseik révén betekintést nyújtanak a világ más részein folyó drogprevenciós munkába is.

A Talentum Alapítvány szakmai vezetője kifejtette: immár 12 éve nyújtanak segítséget a szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak, elsősorban terápiás módszerek alkalmazásával. – Emellett prevencióval is foglalkozunk; a sátrunkban herbállal, energiaitallal, alkohollal, dohányzással kapcsolatos teszteket tölthetnek ki a betérők, majd a közös kiértékeléssel, tévedéseik helyreigazításával bővítjük az ismereteiket – mutatta be dióhéjban tevékenységüket Szabóné Kiss Tünde.

