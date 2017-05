Se előrébb, se hátrébb, mint legutóbb

Az első meccsét megnyerte, így a B döntő felsőházába került a Nyíregyházi Kosársuli a hazai pályán rendezett kadett korcsoportos országos B döntőben (9–16. helyért), ott viszont már nem tudott meccset nyerni, így ebben a mezőnyben a negyedik, összesítésben pedig a 12. helyen zárta a bajnokságot.

– Sem előrébb, sem pedig hátrébb nem végeztünk, mint ezzel a korosztállyal két évvel ezelőtt a serdülőmezőnyben, bízom benne, hogy legközelebb még kiugróbb szereplésre leszünk képesek – értékelte a viadalt Farkasinszki Gyuláné edző. – A legkevésbé jól akkor játszottunk, amikor úgymond a döntőbe jutásért léptünk pályára, az utolsó meccsünkön pedig az a Szekszárd volt az ellenfelünk, amely rendre az A döntőben szokott szerepelni, de most kicsúszott onnan. Képzettségben és játéktudásban sem lógunk ki a mezőnyből, viszont a jó értelemben vett agresszívitásban fejlődnünk kell. Arra is figyelnünk kellett, hogy a kadettsorozat végeztével várt ránk az amatőr női NB I-es bronzpárbaj második meccse, amelyben többen is érintve voltak, így őket már pihentettük, Cziránku Bernadett pedig a harmadik meccsen a kifordult bokája miatt már nem is tudott játszani.

Különdíjat kaptak a csapatok legjobbjai, ezt a nyíregyháziaknál megosztva Borza Laura és Hidas Réka vehette át.

Országos kadett lány B döntő, Nyíregyháza

A 9-16. helyért

Nyíregyházi Kosársuli–Pécsi VSK 78–55 (16–11, 16–17, 19–21, 27–6)

NYKS: Hidas 12, Mácsai 9, Simoncsik 2, Cziránku 20/3, Karakó 6. Csere: Borza 9, Erdei N. 2, Nagy E. 8, Ványi V. 2, Jakab L. 2, Bíró P. 4, Kovács O. 2. Edző: Farkasinszki Gyuláné.

A 9-12. helyért

Török Flóris-Törekvés SE–Nyíregyházi Kosársuli 74–66 (13–20, 21–13, 19–22, 21–11)

NYKS: Borza 21, Simoncsik 3, Hidas 12/3, Cziránku 12/3, Karakó. Csere: Nagy E. 4, Mácsai 12, Ványi V., Jakab L. 2, Bíró P., Kovács O. Edző: Farkasinszki Gyuláné.

A 11. helyért

KSC Szekszárd–Nyíregyházi Kosársuli 68–59 (9–20, 19–10, 21–14, 19–15)

NYKS: Borza 8, Hidas 10, Mácsai 6, Bíró P. 8, Karakó 2. Csere: Simoncsik 7/3, Nagy E. 6, Ványi V. 3, Jakab L. 2, Kovács O. 2, Hegedűs T., Ványi K. 5. Edző: Farkasinszki Gyuláné.

A B döntő végeredménye: 9. BEAC Újbuda, 10. Török Flóris-Törekvés SE, 11. KSC Szekszárd, 12. Nyíregyházi Kosársuli, 13. Dávid Kornél KA, 14. Pécsi VSK, 15. Debreceni KA-DSI, 16. Szolnoki Sportcentrum.

