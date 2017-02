Sebastian Barry háborús regénye kapta a Costa Könyvdíj fődíját

A Days Without End (Végtelen napok) című regény az 1850-es években kezdődik, két ír katona történetét meséli el, akik harcolni indulnak az Egyesült Államokba és az amerikai polgárháború csatáiban is részt vesznek. A Dublinból származó 61 éves író elmondta: regényét, amelynek középpontjában egy meleg kapcsolat áll, az inspirálta, hogy legkisebb fia nyilvánosan felvállalta homoszexualitását.

Barry már másodszor nyerte el a Costa Könyvdíj fődíját, először az Egy eltitkolt élet (The Secret Scripture) című regényéért kapta meg a 30 ezer fonttal (10,9 millió forint) járó elismerést 2008-ban.

A díjat odaítélő szakmai zsűri elnöke, Kate Williams professzor “perzselő, nagyszerű és hihetetlenül megindító” könyvként festette le a regényt.

Barry a keddi díjátadón nagyrabecsülését fejezte ki a többi díjesélyes alkotónak, majd a zsűrihez fordulva kijelentette, hogy “őrülten boldoggá tették, bár ez talán már nem is illik a korához”.

A díjról Skype-on számolt be fiának, Tobynak, akinek a könyvet ajánlotta. “Egy szót sem hallottam abból, amit mondott, de sugárzó arca önmagában is elismerés volt” – mesélte.

A BBC-nek arról is beszélt, hogy mint apa, szeretne tenni azért, hogy a világban megszűnjön az előítélet a melegekkel szemben.

Williams professzor elmondta, hogy a díjat titkos szavazással ítélte oda a testület. “A zsűrit teljesen lenyűgözte ez a könyv, amely az emberi lét magasságaiba és mélységeibe is elviszi az olvasót”.

A Costa Book Awards öt kategóriában díjazza a könyveket: regény, első regény, életrajz, költészet és gyermekkönyv mezőnyben. A kategóriák győztesei közül kerül ki az abszolút nyertes.

A tavaly megjelent könyvek közül a regény kategóriában Barry könyve győzött, az első regény díját Francis Spufford Golden Hill című könyve kapta, az életrajzok mezőnyében Keggie Carew Dadland című munkáját jutalmazták, a költészeti díjat Alice Oswald vehette át Falling Awake című kötetéért, a gyermekkönyvek közül pedig Brian Conaghan The Bombs That Brought Us Together című írása győzött.

Tavaly Frances Hardinge The Lie Tree című, gyerekeknek szóló regénye kapta az év könyvéért járó fődíjat.

A Costa Könyvdíjra az Egyesült Királyságban és Írországban élő írók pályázhatnak, az egyes kategóriákban 3000 fontos (1,08 millió forintos) pénzjutalom jár a győztesnek. A fődíjjal 30 ezer fontot vehet át az abszolút győztes.

– MTI –

