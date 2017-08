Sebzett oroszlán és turbóüzemmód – A Gyulaj a dombrádi turnén is behúzhatja a három pontot

Három megyei első osztályú futballcsapat vette hibátlanul eddigi két kanyart. A trióból alighanem a Balkány a kakukktojás. Na nem azért, mert a bajnoki címvédő olyan piskóta lenne, hogy ettől a szerepléstől úgy kellene visszarakni a kiakadt állkapcsokat, csak éppen a nyáron darabokra szedett egylettől talán kevesen vártak hasonlóan acélos rajtot. Mindenesetre pikáns, hogy a Mirgai-legénység legközelebb Baktalórántházára rándul, ahol éppenséggel az előző évad utolsó fordulójában „megszabadították” hajszál híján kétéves veretlenségi sorozatától.

Ugyanakkor az, hogy a Sényő-Carnifex, Nyírgyulaj duó makulátlan mérleggel menetel aligha fordítja ki sarkaiból a világot. Borítékolható volt, hogy mindkét egylet meghatározó erő lesz. Ráadásul benne van a pakliban, hogy a páros továbbra is kéz a kézben közlekedik tovább. Elvégre a Sényő hazai pályán favorit – az egyébként jól muzsikáló – Nagyhalász ellen, míg a Gyulaj a dombrádi turnén is behúzhatja a három pontot. Bár a mindkét fellépésükön elhasaló Tisza-partiak sebzett oroszlánként akár rágós falatnak is bizonyulhatnak az újabb prédára leső látogatók számára. Volt már ilyenre példa…

Dudás Zoltán tiszavasvári portyára vezeti a Vásárosnaményt – ez lesz a debütálása a beregi a kispadon. Nem kis feladat a Kiss-alakulattal szembeni ütközet. Annál is inkább, mivel a házigazda nem csúcsrajáratva startolt, ami gyaníthatóan turbóüzemmódra kényszeríti az aktuális összecsapáson.

Izgalmas kis csörtébe bonyolódhatnak a felek Tarpán is – pénteken. Vérbeli szomszédvári csetepaté kerekedhet ebből, mármint szigorúan a pályán – tétmeccsen ugyanis meglehetősen régen tusakodtak egymással. Mindeközben most már nyilván Mándokon is halálosan komolyan veszik a két hete még kissé lesajnált, mindazonáltal veretlen Mátészalka érkezését. A szatmáriak nagy csinnadratta nélkül előbb elkalapálták a Rakamazt, majd a Nagyecseddel is kitoltak – a két mérkőzésen nyolc gólt hintettek, ami korábban egyáltalán nem volt jellemző rájuk.

Noha nagy balfékek lennék, ha az említett Rakamaz kótaji túráját máris létfontosságúnak titulálnánk, annyi viszont bizonyos, amely csapat rosszul jön ki ebből a partiból, annak kissé meleg lehet a folytatás.

– KM-KT –

Szakvezetői várakozások:

3. forduló (kezdés: 17, ifi: 15)

Péntek (kezdés: 18, ifi: 16)

Tarpa (10.)–Fehérgyarmat (5.)

Márton István, tarpai edző: – Újabb szomszédvári rangadó következik, amelyen szeretnénk megszerezni első hazai mérkőzésünket.

Siti Ferenc, fehérgyarmati edző: – Üdvözöljük a Tarpát a megye egyben! Sajátos módon a mérkőzése esélyese az újonc hazai csapat, mert összeszokott társaság, mi viszont nem feltartott kézzel fogunk pályára lépni. Feltétlen pozitívuma a mérkőzésnek, hogy a rövid távolság miatt akár biciklivel is átmehetnénk.

Szombat

Baktalórántháza (9.)–Cellspan-Balkány (2.)

Gebri Pál, baktalórántházi edző: – Az idegenbeli kisiklást szeretnénk itthon feledtetni az eddig kiegyensúlyozott szereplést nyújtó, ugyanakkor teljesen átalakult Balkánnyal szemben.

Mirgai László, balkányi edző: – Az eddig aratott két győzelem mutatja, hogy fiatal csapatomban van potenciál, bár a keret egyik része, még az utánpótlásban is játszhatna, többen pedig még csak most öregedtek ki az ifiből. Így én is minden mérkőzést úgy várok, hogy közben kicsit bizonytalan vagyok, a fiúk tudják-e tartani ezt a szintet, ami a hét végén újra elválik.

Tiszavasvári (12.)–Vásárosnamény (8.)

Kiss Gábor, tiszavasvári edző: – Az eddigi teljesítményünk jócskán hagy kivetni valót maga után, ezt tudja játekos, edző, vezető és szurkoló egyaránt. De a közmondás is azt tartja, a remény hal meg utoljára, ezért bízom a srácokban, hogy számunkra kedvező eredménnyel tudjuk abszolválni a Vásárosnamény elleni mérkőzést.

Dudás Zoltán, vásárosnaményi edző: – Remélem, nem fogta meg a fiúkat a beregi rangadó elvesztése. Mindenkinek tanulni kell a hibáiból, nem elég például a helyzeteket kidolgozni, minél többet értékesíteni szükséges. Bár lesznek hiányzóink, de fegyelmezett játékkal szeretnénk eredményesek lenni egy jó csapat otthonában, amely az előző szezonban a dobogón végzett.

Dombrád (14.)–Nyírgyulaj (1.)

Kató István, dombrádi edző: – Elsősorban az a célunk, hogy megkezdjük a pontgyűjtést, ennek érdekében viszont óriási formajavulásra van szükség.

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – Reméljük, még sokáig kitart a gólerős játékunk, ami magával hozza az eredményességet is.

Mándok (7.)–Mátészalkai MTK (4.)

Dancs Béla, mándoki edző: – Játékunk még most sem olyan, mint amit várok a csapattól, vagy néhány futballistától. Fel kell nőni a feladathoz és megmutatni végre valódi tudásunkat. Ellenfeleinket nem szabad előnyhöz juttatni, emellett a hibákat ki kell iktatni a játékunkból! Ezúttal sem lesz könnyű dolgunk.

Opre Mihály, mátészalkai edző: – Finoman szólva ez a meccs sem olyan, hogy előre beírhatjuk a három pontot… A Mándok jó játékosok egész sorát vetheti be, ami közel sem jelenti azt, hogy feladnánk a mérkőzést.

Nagyecsed (11.)–Tuzsér (15.)

Ádámszki Róbert, nagyecsedi játékos-edző: – Kicsit zsákbamacska számunkra a tuzséri csapat, amely jelentősen átalakult a nyáron. Ettől függetlenül a hazai botlás után újfent adott a lehetőség a javításra, és biztos vagyok abban, hogy ezt meg is tesszük.

Antal István, tuzséri edző: – Szó se róla, nagyon nehéz a sorsolásunk, ugyanakkor akadnak biztató momentumok. Keresem azt az embert, aki végre megtalálja a góllövő cipőjét, mert helyzetekig eljutunk, de nincs aki befejezze az akciókat.

Vasárnap

Sényő-Carnifex (3.)–Nagyhalász (6.)

Sándor Tamás, sényői edző: – Nem ott szeretnénk folytatni, ahol Tuzséron abbahagytuk, mert a második félidőben mutatott játékkal nem igazán voltam elégedett. De azért hazai pályán megpróbáljuk megszerezni a harmadik győzelmet.

Ludánszki István, nagyhalászi edző: – Küzdelmes, jó mérkőzésre számítok, amelyen mindent meg kell tenni, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk.

Kótaj (13.)–Rakamaz (16.)

Seregi Mihály, kótaji edző: – Számunkra a hazai meccsek nagyon fontosak, ezért kellő motivációval készülünk a soros feladatra. Támadószellemben fogunk játszani és nem tudok mást elképzelni, csak a győzelmet.

Varga Attila, rakamazi edző: – Ezen az egy meccsen több pontot osztanak, mint amennyit eddig szerzett a két csapat… Szeretnénk ebből mi is részesedni.

