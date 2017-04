Segítségre szorul a Tisza

Lapunk olvasói számára bizonyára nem ismeretlen a PET Kupa – a hulladékpalackokból épült hajók versenye –, amelynek célja a környezetbarát életforma, a környezettudatos magatartás népszerűsítése és a folyók természetes állapotának megőrzése. További cél, hogy a PET hajók és a PET Kalózok minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a Tisza megtisztításához.

Szakmai fórum

Hankó Gergelytől arról érdeklődtünk, mi történt eddig, és mi várható az idei, immár ötödik PET Kupával kapcsolatban.

– Az elmúlt években több mint tíz tonna szennyező anyagot távolítottunk el a Tiszából, számos súlyosan szennyezett parti területet derítettünk fel, illetve tisztítottunk meg. Eddig több mint harminc hulladékhajó épült, helyi közösségek csatlakoztak a környezetvédelmi erőfeszítésekhez, és a filmeknek köszönhetően ezrekhez jutott el a hír, hogy a Tisza segítségre szorul. Az idei verseny újdonsága, hogy a Bodrog mentén élők is csatlakoznak a kezdeményezéshez, így a Tisza mellékfolyója is megtisztulhat – sorolta a projektvezető.

– Ebben az évben Dombrádtól Tokajig jártuk be az ártéri erdőket, így a hulladéktérképünk már a Tisza 150 kilométeres szakaszát fedi le. A munka során sokszor találkoztunk a FETIVIZIG csapataival – a közfoglalkoztatottak rengeteget tesznek a jeges árvíz után itt maradt hulladék összegyűjtéséért.

– Közeleg a második tiszai kerekasztal időpontja is; a vásárosnaményi, zárt szakmai fórumon az érintett szervezetek képviselői egyeztetnek, ötletelnek a hulladékprobléma megoldásáról, a neves előadók mellett a hulladékfüggöny feltalálója is ott lesz – mondta Hankó Gergely a rendkívül hasznosnak ígérkező következő rendezvényről, majd rátért a kicsit távolabbi jövőre.

Húsz hajó

– Maga a verseny július elsején a hajóépítéssel kezdődik Dombrádon, 6-án egy napot a kulturális programoknak és a pihenésnek szentelünk, Tiszalökre, a célhoz 9-én érkezünk. Húsz hajó indul a versenyen, a szervezéshez és a lebonyolításhoz továbbra is várjuk az önkéntesek jelentkezését a petkupa@gmail.com e-mail-címen.

