Senki se korcsolyázzon még a Bujtosi-tavon – És máshol is csak óvatosan!

– A Bujtosi-tó jelenleg nem alkalmas a korcsolyázásra – jelentette ki Keczkó János. – Egyébként is jellemző rá, hogy nem egyenletesen fagy be, vannak melegebb részei – folytatta a NyírVV közterület-fenntartási irodavezetője –, ezért a közelben, a Bujtosi Városligetben egy záportározóból alakítottunk ki korcsolyázásra alkalmas helyet. Itt a víz mindössze harminc centi mély, így gyorsabban befagy, és beszakadás esetén is kisebb a kockázat, mint a tónál.

– Egyelőre a záportározó sem biztonságos, ehhez az kell, hogy néhány napig -3 Celsius-fok alatt maradjon a hőmérséklet. Munkatársaink ezekben a napokban a jeget locsolással hizlalják, ami egyúttal sima felületet is eredményez. Amennyiben az előrejelzésnek megfelelően -10 Celsius-fok alatti lesz a hőmérséklet, hétvégén már semmi nem akadályozza a gondtalan korcsolyázást – tette hozzá Keczkó János.

Moravszki Tamás öt–nyolc centiméteresre becsüli a Bujtosi-tó jégvastagságát. – Szemmel látható, hogy a nád mellett ennél is vékonyabb, a tiltó táblák mellett valószínűleg ezért nem korcsolyáznak a tó jegén – számolt be a hétfői helyzetről a Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület elnöke.

Hó alatt vékonyabb

– Általában nyolc–tíz léket vágunk, hogy a halak a jég ellenére is oxigénhez jussanak. Ilyenkor csapatban és biztosítókötéllel dolgozunk, de a legfontosabb, hogy legalább 15 centi vastag legyen a jég. A lékeket előírás szerint megjelöljük, de az óvatosság mindig indokolt – előfordult, hogy mire végeztünk az utolsó lékkel, néhány jelölés már a vízben végezte. Ettől függetlenül is érdemes másutt korcsolyázni, mert bár felülről nem látszik, mindig változó a jégvastagság, a víz pedig két–három méter mély – figyelmeztetett Moravszki Tamás, aki nem csak ­tisztségéből, lakóhelyéből adódóan is jól ismeri a Bujtosi-tavat.

– A szabad vizek jegén csúszkálni, korcsolyázni, horgászni csak akkor szabad, ha az kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog, s csupán azokon a helyeken, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá. Tilos az állóvizek jegére – éjszaka és korlátozott látási viszonyok között – járművel felhajtani, illetve a befagyott folyók jegén tartózkodni! Aki a jégen egy négyzetméternél nagyobb léket vág, köteles azt egy egyméteres magasságban elhelyezett, legalább tíz–tíz centiméter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kordonokat soha ne közelítsük meg! – tájékoztatta lapunkat a legfontosabb szabályokról Dóka Imre. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt tanácsolja, hogy jégre lépés előtt vizsgáljuk meg annak minőségét. A legbiztonságosabb a jól átlátszó, homogén jég; kerüljük a nem átlátszó, rétegesre fagyott, kásásnak tűnő hójeget! Az üreges, légbuborékos jég teherbírása a legkisebb.

– A part közelében és a hótakaró alatt a jég rendszerint vékonyabb, ezért könnyebben törik. A biztonságos sportoláshoz legalább 8–12 centiméteres vastagság szükséges. Fontos, hogy a jég a tavakon, nyílt vizeken soha nem egyforma vastag, ezért ne kíséreljünk meg rajta átkelni.

Egyedül senki ne merészkedjen rá!

– Hivatásos tűzoltóként minden évben részt veszek egy kötelező, jégből mentési gyakorlaton, de a csoporttal is kerestünk már télen víz alá került embert – tudtuk meg Kristóf Imrétől. A Legott Mentőcsoport vezetője azt javasolja, hogy aki teheti, használja ki a műjégpályák nyújtotta lehetőségeket, mert azok a legbiztonságosabbak.

– A települési önkormányzatok engedélyezhetik a befagyott természetes vizeken a téli sportokat, ilyenkor szakemberek folyamatosan felügyelik és ellenőrzik a jég minőségét. Fontos, hogy soha senki ne menjen egyedül a jégre, minimum ketten induljanak neki, s legalább egy feltöltött mobiltelefon legyen náluk. Ha megtörténik a baj, azonnal értesítsék a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, aminek olyan jó a lefedettsége, hogy percek alatt kiérnek a felkészült kollégák. Elsősorban rájuk kell bízni a dolgot, de ha valaki úgy gondolja, biztonságosan segíthet vízbe került társán, kizárólag hason csúszva közelítse meg a bajba jutottat – a beszakadás helyéig nem szabad elmenni. Egy ággal, összekötözött ruhákkal, övekkel kell megkísérelni a mentést. Közben folyamatosan kommunikáljanak a vízben lévővel, míg a szakemberek ki nem érnek.

– Ha sikerül kihúzni, nem szabad rögtön fűtött helyre vinni. Meg kell szabadítani a vizes ruháitól és dörzsöléssel serkenteni a vérkeringést – mutatott rá Kristóf Imre.

KM-CsA, HP

