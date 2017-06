Sikeres évadot zár a színház

– A mögöttünk álló időszak a jubileum jegyében zajlott, hiszen a teátrum most ünnepelte a 35. évadát, de az igazgató életében is fontos volt az év, hiszen 15 éve dolgozik a színházban és ez volt az első olyan évad, amit az intézmény vezetőjeként jegyez. – A műsorterv összeállításakor figyelembe vettem a nézők ötleteit, a színészek szakmai előmenetelének lehetőségét, a tervezéskor pedig számíthattam Sediánszky Nóra, Szokolai Brigitta és Göttinger Pál tanácsaira is. Ha a nézőszámot, a bevételt és a szakmai visszajelzéseket nézzük, akkor azt mondhatom, hogy jó darabokat és kiváló rendezőket választottunk, a közönség remek előadásoknak tapsolhatott. Az összesen 446 előadásunkat 93 500 néző látta, az eladott bérletek száma ez egy évvel korábbihoz képest több mint ezerrel, 19 429-re nőtt, a bevétel pedig 7,5 millió forinttal emelkedett. Az előadások nagy részére már hetekkel a bérletszünetes bemutatók előtt elfogytak a jegyek – így volt ez a Függöny fel!, a Hello, Dolly! és A főfőnök esetében is –, az Emilia Galottit beválasztták a 2016-os év negyven legjelentősebb alkotása közé, a Sárkányölő Krisztiánt meghívták az Ördögkatlan fesztiválra, a SingSingSing pedig annyira sikeres volt, hogy szeretnénk egy hasonló típusú saját produkciót létrehozni. Több vendégelőadást is láthatott a közönség és ezek mindegyike – legyen szó a Nemzeti Színház Vitéz lélek című bemutatójáról, vagy az Orlai Produkció darabjairól – nagyon magas színvonalat képviselt. Több kollégánk munkáját is elismerték: Széles Zita Domján Edit-díjat kapott, Kazár Pál megyei Prima-díjas lett, a hangtár vezetője, Hauser József pedig a Magyar Teátrum díját vehette át. Folytatódtak a színházi nevelési programjaink, öt kiállítást szerveztünk, és több előadással is vendégszerepeltünk más teátrumokban. Sikeres évadot zárunk és a következő évad tervezett bemutatóit végignézve azt mondhatom: hasonlóra számíthatunk a következőben is – mondta Kirják Róbert.

– Nézőként és a fenntartó önkormányzat képviselőjeként is szeretnék gratulálni a társulatnak – mondta dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere arról is beszélt, hogy nyár végén kezdődik a szabadtéri színpad felújítása, így jövőre már megszépült környezet várja a nézőket, majd átadta a város nívódíját: az elismerést Horváth Margit vehette át. Lapunk főszerkesztője, Nyéki Zsolt az olvasók és a szerkesztőség háláját is tolmácsolta a társulat tagjainak. – Olvasóink nagy része szereti a színházat, mint ahogy mi sem kötelező feladatként éljük meg, ha előadásokról vagy művészekről írunk: elismerjük az itt folyó a munkát, és azt szeretnénk, ha minél többen részesülhetnének a Kelet színésze elismerésben. Ezért az idén változtattunk a szavazás menetén, ám ez nem befolyásolta az olvasói aktivitást, sőt: soha nem érkezett még ennyi voks, mint az idén. A szavazószelvényeken, e-mailben, a szon-on és a lapunk Facebook-oldalán érkezett szavazatokat összesítve a Kelet színésze Varga Balázs lett, aki meghatottan vette át a díjat. Kiderült: szeptembertől máshol folytatja pályafutását. – Ez az ország egyik legjobb társulata, büszke lehet, aki a tagjának vallhatja magát. Én mindig hálás leszek azért, hogy hat éven át itt lehettem, köszönöm mindenkinek a közös élményeket – mondta. A társulati ülés végén gazdára találtak a nívódíjak – a Móricz-díjat Nagyidai Gergő kapta – és fellebbent a fátyol a következő évad bemutatóiról. Végignézve a darabokon és rendezőkön, csak egyetérthetünk Kirják Róberttel: a szeptemberben induló évad legalább olyan sikeres lesz, mint a most lezárt volt.

