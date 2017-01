Sikerre éhes Farkasok Vásárosnaményban

Előbb Farkast „lőttek”, majd a játékosfronton indult vadászatra a Vásárosnamény.

A megyei első osztályú futballcsapat ugyebár új edzővel vágott neki a felkészülésnek. Farkas Béla csaknem húsz év elteltével tért vissza korábbi sikerei helyszínére, a jelenleg tizenötödik, vagyis kiesőhelyen álló egyesülethez. Ez már nem újdonság, elvégre hírt adtunk róla. Az már annál inkább, hogy a beregiek két embert vesztettek: Balogh Tibor és némi meglepetésre, a fiatal Peregrin Richárd is leállt, illetve bejelentette távozási szándékát.

Ugyanakkor négyen már bizonyosan beregi színekben folytatják. A védőként bevethető Lakatos Istvánt az „osztálytárs”, egyébiránt sereghajtó Szakolytól érkezett. A kapus Kardos Zoltán korábban nyírmadai kötelékben szerepelt, míg Nagy Dávid tavasszal a szintén bajnoki riválisnak számító Tiszavasvárit erősítette – az őszt viszont külföldön töltötte. Nem elhanyagolható szempont, hogy a jó kötésű bal oldali játékos ráadásul több poszton is harcba dobható. Egy kárpátaljai tehetség, Szeles László ugyancsak a naményiakat segítheti a bennmaradásért vívott meglehetősen keménynek ígérkező küzdelemben, aki támadóként tehet nagy szolgálatot. A vezetőség még egy felettébb rutinos hátvédet is szeretne igazolni, jelesül Balogh Gyulát. Az elmúlt fél esztendőben a Mándok soraiban tüsténkedő futballista ügyében – hivatalos megfogalmazás szerint – tárgyalnak az érintett egyesületek, tehát elképzelhető, hogy ő is végleg csatlakozik a sikerre éhes Farkas-gárdához.

Az átalakult Vásárosnamény egyébiránt szombaton, a műfüves megyei torna nyitókörében mutatkozik be: a tarpai csoportban a Csenger lesz az ellenfél.

KM-KT

