Simon István az Extrém Technical Weekenden!

Simon István életét fiatalkora óta végig kíséri az Autó-Motorsport.

Fiat X1/9 – CBR 1100XX Honda motorral szerelt, házilag épített versenyautóval fog részt venni a versenyen. Gyári keményített lengéscsillapító van az autóban, BMW speer difi segíti az erőt levinni az aszfaltra, 680 kilogramm a kocsi és 150 lóerős. István 1979 óta autóversenyző, ekkor már szlalom versenyeken indult. 1980-ban az első Rally-Túra versenyén egy 125-ös Torinói Fiattal, a 120 induló közül abszolút 3. lett. Ezután 10 évig a rally szakágban Ladákkal, Széria és Gruppe A. kategóriában versenyzett. Harmad és másodosztályban az élmezőnyhöz tartozott (másodosztályban is kb. 120 induló volt). 1986-tól már a Rally 1. osztályban indult, ahol ugyancsak szép eredményeket ért el, majd 1990-ben befejezte Rally-s pályafutását.

Meg kell említenem, hogy nem csak most 2017-ben, hanem már 1986-ban is a Budapest Rally részeként versenyzett a Hungaroringen Simon István. 1996-ban a Formula 1600-as géposztályban bajnoki címet szerzett. Ugyanebben az évben Motoros gyorsulási versenyt is nyert Suzuki GSX- R 1100-el. 2001-ben Ford Fiestával a kis kategóriát (1600-ig) 50 induló közül a Lillafüredi hegyi versenyen abszolútba megnyerte.

2010-ben visszatért a szlalom szakágba. Ezért folytassuk a szlalommal.

Mi az, ami tetszik neked az OSZAK-ban?

– Elég tempósak a pályák, olcsó a nevezési díj, versenyezhetek kis pénzből. Ez a legolcsóbb szakág, ha hobbi szinten űzöm, saját zsebből meg tudom oldani. Nagyon komoly technikák és pilóták ellen tudok versenyezni. Családias a légkör. A pályán egymás ellen versenyzünk, de a depóban barátok vagyunk.

Két futam, két nap, két külön építésű pályán.

Miként is lehet erre készülni az autóval, gumival, benzinnel fizikálisan?

– Állóképességemet hobby szintű konditermi edzésekkel próbálom szinten tartani. Mivel a környékünkön nincs tesztelésre lehetőség, előfordul, hogy fél évig nem ülök az autóba. A versenyeken egy edző, és három verseny futam áll rendelkezésre. Egy verseny, egy teszt. A gumikra térve sajnos nem tehetem meg, hogy minden versenyen új gumik legyenek a kocsin. A fiam is versenyez az autóval tehát dupla mennyiségű gumi fogy versenyenként. Az autó szervizelésében és néha fejlesztésében sokat segít Vujovich Gyuri barátom, fékerő szabályzót építettünk be az idei fejlesztés gyanánt.

Indulsz-e mindkét versenyen?

– Természetesen szeretnék, ha csak a technika ördöge nem szól közbe.

Jelenleg vezeted a bajnokságot, mennyire dőlhetsz hátra?

– Egyáltalán nem dőlhetek hátra, mert a hét versenyből mindenkinek egyet minuszolnia kell, így csak 3 ponttal vezetek a Martin előtt. Mivel a Hungaroringen a lóerő fog dominálni ezért a mi kis 150 lóerős autónknak nem sok esélyt jósolok a jóval erősebb autók ellen.

Kinek és miért is tudod ajánlani a Magyar Szlalom Bajnokságot?

– Akár a kezdő vezetőknek, akik itt zárt pályán, biztonságos körülmények között megtanulhatják a helyes kanyarodási íveket és a fékutakat. A vezetés technikai alapokat itt jól el tudja sajátítani.

Végszóként mi is a célod ezen a versenyen?

– Minél több pontot gyűjtsek és megtartsam a vezető pozíciómat a 2017-es Magyar Szlalom Bajnokság élén.

Szurkoljunk közösen Simon Istvánnak a 2017.09.02-03. között, a HungaroRing-en megrendezésre kerülő Extrém Technical Weekenden!

