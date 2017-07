Síp rejti a gida és a suta hangját is

Az őzbak vadászata április 15-étől 30-áig tart. A szezon elején megyénkben is elejtettek a vadászok számos őzbakot, azonban sokan megvárják az őzek párzási időszakát, az üzekedést, amely általában július közepétől augusztus elejéig tart. Az őzbakvadászatnak egy érdekes módja ilyenkor az őzhívás, amelynek legfontosabb kellékei az őzhívó sípok.

Többféle hangot utánozhat a vadász. Próbálkozhat a gida hívó hangjával, ekkor általában a gidáját féltő sutát téveszti meg hang, s a sutát többnyire követi a bak is. Van olyan síp is, amely a suta hívó hangját utánozza, erre pedig az éppen pár után kutató bakok jelennek meg.

