Képzeletben kétfelé oszt egy papírlapot, és feljegyzést készít a januártól decemberig tartó időszakról. Ha szerencsés, a pozitív oldal gyorsan megtelik, míg a negatív – ha nem is világít fehéren, de – néhány bekezdéstől eltekintve jórészt üres marad. Ha pedig a mérleg nyelve a jó irányba billen el, bizakodva vághat neki az új évnek, soha rosszabbat nem kívánva úgy magának, mint szeretteinek.

Ahogy mondani szoktam, én hivatalból optimista vagyok, de a rózsaszín szemüveget már régen fiókba tettem. Örömből nem volt hiány az elmúlt hónapokban, és ha a hétköznapok nem is mindig adtak okot a mosolyra, megnyugtató, hogy otthon mindenki jól viseli a kalandnak is tekinthető magyar valóságot, és a túlélésért tett erőfeszítések közben marad energiánk egy-egy jó szóra, ölelésre. A bánatból is kijutott, mert bár az élet megállíthatatlanul megy tovább, fáj azoknak hiánya, akik már nem futhatnak mellettem a mókuskerékben. Míg e sorokat írtam, gondolatban én is feldobtam az érmét, ami az élére állt. Mit mondhatnék? Soha rosszabbat?

– Csáki Alexandra –

