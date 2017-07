Sok a vendég, nőtt a bevétel

Ismét nagyot lendült a belföldi turizmus 2017 második negyedévében, a Szallas.hu elemzése alapján a növekedés elérte a 15 százalékot a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Némi átrendeződés

– A bővülés lehetőségét már az év eleji előfoglalások alapján biztosra vettük, a mértéke azonban minket is meglepett. Persze sok volt a hosszú hétvége, de az immár 4 napos húsvét átlagon felül növelte a forgalmat. A második negyedév legtelítettebb napja ugyanakkor egy másik ünnepre, a pünkösdi hosszú hétvége szombatjára esett – mondta Szigetvári József, a Szallas.hu ügyvezetője. Nőtt az átlagos vendégéjszakák száma is, a legjelentősebb bővülést a 3 napra szóló foglalásoknál mérték a Szallas.hu szakemberei, itt 20 százalékos volt a növekedés. A legnépszerűbb települések rangsorában némi átrendeződés volt tapasztalható tavalyhoz képest: a második negyedévben a főváros vitte a prímet, Siófok a második helyre szorult, a balatoni várost sorrendben Eger, Balatonfüred, illetve Szeged követte. 19 megyénk kapcsán az is elmondható, hogy a teljes forgalom kicsivel több mint felét mindössze 5 megye, Pest, Heves, Veszprém, Somogy, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén adta.

Az augusztus végéig tartó időszakban az előfoglalások alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula került a top 3-ba.

Horvát mágnes

Az autóval megközelíthető külföldi nyaralóhelyek vonatkozásában Horvátország lesz a magyarok alternatívája a Balatonra: a legtöbb foglalás ugyanis 3 horvát településre – Vir, Crikvenica, Zadar – érkezett be június végéig.

Határon túli toplista

1. Zakopane (Lengyelország)

2. Krakkó (Lengyelország)

3. Szováta (Románia)

4. Torockó (Románia)

5. Wroclaw (Lengyelország)

6. Parajd (Románia)

7. Kolozsvár (Románia)

Hazai toplista

1. Budapest

2. Siófok

3. Eger

4. Balatonfüred

5. Szeged

6. Hajdúszoboszló

7. Pécs

