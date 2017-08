Sok pontot kell gyűjtenünk!

Juhász Csaba – Juhász István

Renault Megane RS – Juhász-Média Kft.

INT. M6LOG Baranya Kupa – 2017.08.04-06.

A hétvégén ismét rajthoz állsz a Renault Megane RS-el Juhász Pisti navigálása alatt a Mecsekben. Itt rendezik meg a Mitropa Kupa következő fordulóját is, ami nemzetközivé teszi ezt a versenyt.

Nemrég még a Velenje Rally-n csapattatok, most pedig itthon bizonyíthattok. Prológ és 116 versenykilométer vár rátok. 116 versenykilométer nem kevés, nem is sok. Jó párszor mentél már ezeken a gyorsokon, de most egy megizmosított Renault Megane RS-el teszed ezt. Mit is vársz magatoktól?

– Van már tapasztalatunk ezzel a versennyel kapcsolatban, egy-két szakasz új lesz számunkra. Esélylatolgatásba csak a kedd esti teszt után fognék. Van még munka az autón.

Már pénteken megkezdődik a harc az idővel és a sporttársakkal. Kettő gyors és köztük egy “városi prológgal kezdtek majd. Vasas – Zobák – prológ – Vasas – Hosszúhetény szakaszokat kell a legrövidebb idő alatt teljesíteni. Mit is tudhatunk ezekről a pályákról és szereti-e a Megane a városi prológot?

– Ez a két szakasz újdonság nekem, ha sok a tempós kanyar, akkor fekszik a Megane-nak. A prológot megoldjuk kézifékkel, nem lesz gond.

Szombaton már megnő a teljesítendő versenykilométerek száma is. Régi legendás szakaszok jönnek ismét elő: a Nyárásvölgy – Hetvehely, és a Alsómocsolád – Mecsekpölöskei elág. Ezeken háromszor-háromszor megy végig a mezőny. Mennyire lehet kihordásos ez a két gyors a verseny végére?

– Biztos vagyok benne, hogy nagyon koszos lesz a pálya, de ez Magyarországon nem meglepő. Sok felhordás lesz, erre fel kell készülni.

Pályabejárást mennyiszer eszközölhetnek a versenyzők és az mire is lehet elég?

– Ezen a versenyen nincs lekorlátozva a pálya bejárás száma, de a Mitropások megoldják 2 lehetőségből is az itiner írást.

Végszóként, mit is kívánsz a magatoknak a Baranya Kupán?

– Szeretnénk az első ötben végezni a Mitropa Kupában, bár még a nevezési listát sem láttam. Egy biztos, most nagyon sok pontot kell gyűjtenünk.

Köszönjük Partnereink segítségét!

– Hajósi Miklós –

