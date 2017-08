Sok-sok tallinni tapasztalat és izgalom

Három vereséggel kezdett, aztán ugyanennyi győzelmet aratott a B divíziós fiú Európa-bajnokságon az U18-as magyar válogatott, amely zárásként kétszer veszített, így a 12. helyen végzett Tallinnban. A csapatban bőven volt nyíregyházi érdekeltség, hiszen Sitku Ernő, a Blue Sharks szakmai igazgatója volt a csapatvezető, a korábbi nyíregyházi trénerpáros, Ferenczi Tamás és Horváth Imre a szövetségi, illetve a másodedzői feladatokat látta meg, míg az itthoni stábnak erőnléti edzőként Farkasinszki Gábor, az NYKS-nél hasonló pozícióban dolgozó szakember is tagja volt.

A pályán egyedül Mokánszki Máténak jutott szerep, holott a junior bajnoki címet szerzett csapattársai közül az azóta már Debrecenbe igazolt Fazekas Csaba és Farkas Dániel is helyet kapott a keretben, ám előtti betegség miatt nem utazhatott, utóbbi pedig az utolsó keretszűkítésnél szorult ki a csapatból.

– Tartalmas és izgalmas napok vannak mögöttem – összegezte a kontinensbajnokságot Mokánszki Máté. – Ez volt az első fellépésem a nemzetközi színtéren, ennek megfelelően az elején izgultam is, később összekaptam magam, és sikerült olyan szerepet betöltenem a csapatban, amelyre előzetesen számítottam. Ferenczi Tamás szövetségi edző a négyes pozícióban számolt velem, de megvolt az a szabadságom ezen a poszton, hogy ne csak a palánk felé mozogjak, hanem kifelé, ahonnan hárompontosokat is tudtam dobni.

Az 1999-2000-es születésű fiúkból álló csapat végül teljesítette azt a célt, hogy jobb helyezést érjen el, mint két éve, amikor még az U16-os válogatottként a 13. helyen végzett. Mint ahogy a válogatott, úgy Mokánszki Máté teljesítménye is hullámzó volt, de az egyik mérkőzés a vereség ellenére is közel állhat a szívéhez, és lesz is, ami erre emlékeztesse.

– Az ellenfelektől kapott zászlókat a végén aszerint ajándékozta oda a játékosok között a szövetségi edző, hogy ki nyújtotta az adott meccsen a legjobb teljesítményt – így Mokánszki Máté. – A belgák elleni meccsen az én statisztikám volt a legkiemelkedőbb, így enyém lett a belga zászló, ami örök emlék marad. Más relikviákat is sikerült szereznem, hiszen a torna végeztével beindult az össznépi cserebere a játékosok között, a kiegészítő felszereléseket cserélgettük egymással. A névre szóló, hatos számú mezemet persze megtartottam.

Az országos juniorbajnokság legértékesebb játékosa először szerepelt a válogatottban. Meg lehet azt fogalmazni, hogy miben másabb a nemzeti csapatban játszani, mint a hazai mérkőzéseken?

– Ugyanúgy próbálunk kosarazni, mint itthon, de azért a nemzetközi szint az más, sokkal koncentráltabb teljesítményt ígér az embertől – így a 17. születésnapját szeptemberben ünneplő erőcsatár. – Nekem elsősorban fizikálisan és mentálisan kell fejlődnöm, hogy megálljam a helyem, és mivel még van egy évem ebben a korosztályban, szeretnék jövőre is bekerülni az Európa-bajnoki csapatba.

Mokánszki Mátéval megjósoltattuk, hogy az Eb-n fellépő játékosok közül kire vár a legnagyobb jövő. Nos, a nyíregyházi kosarasnak a horvát center, Luka Samanic teljesítménye tetszett a leginkább, talán nem véletlenül, hiszen őt választották meg a torna legértékesebb játékosának.

B divíziós U18-as fiú Európa-bajnokság

A magyar válogatott eredményei:

Horvátország 50–82,

Izland 72–74,

Bulgária 78–84

Fehéroroszország 91–85,

Grúzia 66–59 (csoportmérkőzések)

Csehország 73–71 (a 9-16. helyért),

Belgium 54–72 (a 9-12. helyért)

Portugália 65–71 (a 11. helyért)

Végeredmény: 1. Horvátország, 2. Nagy-Britannia – feljutottak az A divízióba, 3. Észtország, 4. Izrael, 5. Lengyelország, 6. Hollanida, 7. Bulgária, 8. Dánia, 9. Belgium, 10. Izland, 11. Portugália, 12. Magyarország, 13. Csehország, 14. Svédország, 15. Románia, 16. Macedónia, 17. Ausztria, 18. Grúzia, 19. Svájc, 20. Fehéroroszország, 21. Albánia, 22. Azerbajdzsán, 23. Luxemburg, 24. Írország.

Mokánszki Máté mutatói (átlagban)

Játszott perc: 12:36. Pont: 3.6. Lepattanó: 2.1. Gólpassz: 0.3

