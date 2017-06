Sokakat vonzott a Bereg múzeumi éjszakája

Már a kezdés is nézőcsalogató volt, ugyanis Gazdag Adrienn népszerű dallamokkal alapozta meg a hangulatot, amit a Bihari Banda lendületes néptánc- és folklórbemutatója követett. Mindeközben népi ételek kóstolására, pónilovaglásra is lehetőség nyílt, a gyerekek népi játékokat próbálhattak ki, s egy éjszakai tárlatvezetéssel is megajándékozták a Beregi Múzeum állandó kiállításaira kíváncsi közönséget. Az este folyamán két új ideiglenes kiállítás is megnyitotta kapuit, mindkettőt egy-egy muzeológus fényképes bemutatója tette színesebbé.

A Naményi Időgép című előadás egy fényképes időutazásra csábított, a Kostök és a disznóepe című program pedig megdöbbentő és furcsa tárgyakat vonultatott fel a múzeum gyűjteményéből. Aki lemaradt ezekről, ne szomorkodjon, ugyanis a kiállítások a nyár folyamán folyamatosan megtekinthetők.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA