Sokkal inkább kértek, mint követeltek

Tulajdonképpen borítékolni lehetett, hogy téma lesz a szerdai rendkívüli megyei közgyűlésen a megye folyóinak szennyezettsége, különös tekintettel a Szamos körüli gondokra. A kérdéskört Adorján Béla jobbikos képviselő vetette fel napirend előtt, hivatkozva arra az év eleji közgyűlési határozati javaslatra, amelyben Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter is nevesítve lett mint a helyzet normalizálásának fontos kulcsszereplője.

Gondok a Kisvarsány alatti szennyvíztisztítóval voltak.” Filep Sándor

Tiszta vizet a pohárba!

Adorján Béla azt firtatta, vajon történt-e valamiféle előrelépés az ügyben, s a miniszter lefolytatta-e azokat a kormányközi tárgyalásokat, amelyek nélkül a folyóink tisztasága hosszú távon nem garantálható. Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke válaszában nyomatékosította, hogy nem csak az illetékes szervek, de a Hajdú-Bihar megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal, s a megyei védelmi bizottságok is érdemben foglalkoztak az üggyel, s tekintettel arra, hogy határon átlépő vízfolyásokról van szó, a diplomáciai lépések előkészítése is folyamatban van. Kiegészítésképpen ismét arra kérte a sajtót, próbálja megtalálni a helyes arányokat, s a közvélemény tájékoztatása ne csússzon át indokolatlan riogatásba, ez ugyanis a turisztikai mutatókra is kihatva komoly károkat okozhat a megyének.

Adorján Béla a vásárosnaményi szennyvíztisztító telep felújításának előkészületeire is rákérdezett. Emlékeztetett rá, hogy Lipők Sándor frakcióvezető egymilliárd forintos támogatást ígért a hiányosságok felszámolására s a meglévő technikai felszereltség korszerűsítésére. Mivel Vásárosnamény térsége a megye egyik legértékesebb turisztikai egysége, Filep Sándor polgármester válaszolt, s nem mulasztotta el kiemelni Vásárosnamény speciális helyzetét. Elmondta, hogy a Bereg szívének, a vizek városának két szennyvizes pályázata is folyamatban van, az egyik Jánd szennyvízhálózatának a kiépítését, a másik pedig Gergelyiugornya szenny­víztisztító telepének felújítását célozza.

Itt nem ígérnek felelőtlenül

– Valójában komolyabb gondok a Kisvarsány alatti szenny­víztisztító teleppel voltak, de a katasztrófavédelem és az illetékes önkormányzatok mindent megtettek azért, hogy tiszta víz kerülhessen a Tiszába. Megjegyzem, a szennyezettségi adatok eddig is határérték alatt voltak, hiába is akartak néhányan ebből politikai tőkét kovácsolni. Ráadásul Kisvarsány, Vásárosnamény és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. összefogásával a korábbi értékeket sikerült lejjebb is szorítani. Ami pedig az egymilliárdos ígéretet illeti, folyamatban lévő ügyről van szó, s ha egy ígéret itt a megyeházán elhangzik, az meg is fog valósulni – jelentette ki Filep Sándor.

Az elmondottakon kívül más, néhány fontos témakör is szóba került a továbbiakban. Dr. Veres János, az MSZP megyei elnöke arra kérte a közgyűlést, hogy belátható időn belül, vagyis még ebben az évben kaphassanak a képviselők tájékoztatást az M49-es gyorsforgalmi út – a miniszterelnök által Csengerben és Szatmárnémetiben is beígért – megépítésének folyamatairól.

– A megye jelentős részét, mintegy harmadát érintő beruházásról van szó, egy olyan balesetveszélyes, magas forgalmi értékű útról, amelynek a megépítése a térség gazdasági élete, személyi- és vagyonbiztonsága szempontjából is jelentős, s nem csupán két ország összehangolt együttműködését követeli meg, de feltehetően egy határátkelő kiépítését is szükségessé teszi. Fontos tehát, hogy a közgyűlés tájékoztatást kapjon arról, hol tart a beruházás előkészítése, mi az, ami valójában megvalósulhat, s mindez mikorra várható – fogalmazott a képviselő.

Szó esett a közgyűlésen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati forrásairól, illetve a vele összefüggésben született döntésekről. A majd 90 milliárdos megyei keretből több mint 30 milliárd forintos forrás sorsa dőlt el, s – amint arra Baracsi Endre, a közgyűlés alelnöke rámutatott – a megyei kormányhivatal maga is 36 projektben vált érintetté.

Csak adtak, s nem elvettek

Dr. Veres János mindehhez annyit fűzött hozzá, hogy a TOP-os források felhasználásának szerinte számtalan negatívuma is van, ugyanis a közgyűlés tagjai egyetlen szakértői véleményt, egyetlen számszerű, pénzügyi adatot sem ismerhettek meg a pályázatokból. – Ilyen módon a megyei közgyűlésnek még egyszer nem szabad részt vennie a döntés-előkészítésben, ez ugyanis az uniós elvekkel s az érvényes hazai jogszabályokkal is ellentétes.

– Kíváncsi vagyok, mikor kerül a közgyűlés abba a helyzetbe, hogy korrigálni tudja az elkövetett hibákat – interpellált az MSZP politikusa.

Seszták Oszkár megyei elnök azzal „tette helyre” a felvetést, hogy csak és kizárólag támogató döntések születtek, s egyetlen pályázatot sem utasítottak el.

– KM-MJ –

Lépést tartanak a technikai fejlődéssel

A közgyűlés – egyébként egyhangúlag elfogadott – napirendi pontjainak egyike volt a Kölcsey TV elmúlt évi beszámolójának elfogadása. Dr. Veres János arra kérte a médium jelen lévő ügyvezetőjét, hogy az előttünk álló periódusban fokozottan ügyeljenek a műsorszolgáltatás tartalmának kiegyensúlyozottságára, s számoljanak azokkal a bizonyos alapvető változásokkal, amelyeket a technika gyors ütemű fejlődése indokol.

Úsz Illés előrebocsátotta: a televízió s a kollégái mindig a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedtek, így tesznek az országgyűlés és önkormányzati választás időszakában is. – A technikai felszereltségünkről pedig elmondható – tette hozzá –, hogy a helyi televíziók között országos viszonylatban is az egyik legkorszerűbb, s néhány határ menti programnak köszönhetően további technikai fejlesztést is tervezünk.

S még egy jó hír: sikerült a Telekommal is megállapodniuk, ami azt jelenti, hogy most már valamennyi kábelszolgáltató eljuttatja a Kölcsey Televízió műsorait a közönséghez.

