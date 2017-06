Sokkolnak a megelőzés érdekében

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg szerdán az I. Nyíregyházi Ifjúságkonferenciát, amelynek a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara adott otthont.

– A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, az Egészségügyi Kar és Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal azzal a céllal hívta életre a rendezvényt, hogy a szakemberek megvitathassák a fiatalokat érintő kihívásokat, kapcsolatokat építhessenek és megoszthassák egymással a tapasztalataikat az ifjúságpolitika, valamint a drogprevenció témakörében – foglalta össze az utóbbi szervezet elnöke. Lengyelné Pogácsás Mária hozzátette: színes, számos területet lefedő program kialakítására törekedtek, a zsúfolásig megtelt terem pedig arról tanúskodott, hogy jó úton járnak.

A megyei helyzetről

– Az önkormányzatot komolyan érdekli, hogyan nőnek fel a gyerekek, és az is, hogy a számos részterület együttműködéséből összeálljon a kép, ami megmutatja, milyen feladatok előtt állunk a fiatalok ügyében – mondta köszöntőjében dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. Prof. dr. Semsei Imre kiemelte: az emberek nemritkán arra áldozzák életük első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá tegyék, ezért a dékán szerint a konferencia témája valójában az összes generációt érinti.

Dr. Erdélyi Ágnes, a Sántha Kálmán Szakkórház osztályvezető főorvosa Droghelyzet és prevenció a megyében címmel tartott előadást. A szakember leszögezte, hogy statisztikái nem vonatkoztathatók mindenkire, ugyanis részben az ellátórendszerben megjelent problémás szerhasználókon, függőkön, részben egy fiatalok véleményét, gondolkodását vizsgáló online felmérésen alapulnak.

– Ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok tájékozottságát illeti, sokat javult a helyzet néhány év alatt, de a felmérésből is az kiderült, hogy be kell vonulnunk a gyermekintézményekbe, ahol a fogyasztók aránya lényegesen magasabb. A prevenciós munkát dicséri a dizájner­drogokkal kapcsolatos tájékozottság – közölte dr. Erdélyi Ágnes, aki számos adattal is fűszerezte mondandóját.

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a legveszélyeztetettebbek a 18–22 év közöttiek, a férfiak, a képzetlenebbek és azok, akik a családjukban is találkoztak függőségekkel, a kipróbáláshoz a leggyakoribb motivációk a kíváncsiság, illetve a feszültségoldás.

Miközben a rendőrség kiemelt feladata a kábítószer-bűnözés visszaszorítása, a sokszor megyehatárokat is átlépő terjesztőhálózatok felszámolása, ugyanilyen fontos a felvevőpiac csökkentése, az, hogy minél kevesebben vásároljanak drogot.

Ebben pedig a megelőzésnek és felvilágosításnak van meghatározó szerepe, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya, a rendőrkapitányságok munkatársai és a drogprevenciós tisztek már általános iskolásoknak tartanak előadásokat.

Legyen alternatíva!

– Sokkoló kisfilmekkel, megdöbbentő egyéni tragédiákkal mutatjuk be, hogy a drogfogyasztásnak milyen veszélyei vannak és milyen súlyos következményekkel jár – mondta dr. Kovács Attila. A megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője az Amerikából 1983-ban indult, Magyarországon 1991-ben elkezdett D.A.D.A. programot említette, amellyel jelenleg a megyében 43 általános iskolai osztályt érnek el, de folyamatos az igény, hogy munkatársaik elmondják a diákoknak, hol és milyen veszélyek leselkednek rájuk, s ezeket miként tudják elkerülni. A cél persze az, hogy ne akarják kipróbálni se a szert, legyen alternatívájuk – hangsúlyozta az alezredes. – Sokszor azonban a józan észt legyőzi a kíváncsiság, így a következő lépés, s erről is beszélünk – főként a középiskolásoknak szervezett ELLEN-Szer programunk előadásain –, hogyan kerülhető el a függőség kialakulása.

Pszichés és fizikai jelek

A világ folyamatosan változik, így a rendőrség szakemberei is folyamatosan az aktuális helyzethez igazítják az előadásaikat, külön kiemelve: a piacokon felbukkanó újabb és újabb pszichoaktív szerek ismeretlen összetételű vegyületek, amelyek mérget is tartalmazhatnak. – Természetesen elmondjuk azt is, hogy a szórakozóhelyeken senki ne hagyja ott az italát, idegentől ne fogadjon el üdítőt sem, mert szomorú esetek bizonyítják, akaratlanul is fogyaszthatnak tudatmódosító szert – figyelmeztetett dr. Kovács Attila.

– Már gyermekkorban el kell mondanunk, milyen pszichés és fizikai jelek – megváltozott viselkedés és érdeklődési kör, gyakori hangulatváltások, szokatlan reakciók, feszültség, érdektelenség, agresszió stb. – utal(hat)nak arra, ha valaki szerhasználóvá vált. Ha a szülők, az osztálytársak ismerik ezeket, felismerhetik azt is, hogy a gyermekük, barátjuk bajban van, és szakembertől kérhetnek segítséget a mielőbbi leszokáshoz.

– Sajnos a függőség nagyon sok esetben vezet oda, hogy a fiatal bűncselekményt követ el csak azért, hogy pénzhez jusson és szert vásárolhasson. Ekkor már nagyon nehéz talpra állni, ezért célunk, hogy minél kevesebben jussanak el idáig – tette hozzá az alezredes.

Aktualitások, lehetőségek

Tóth Máté, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai referense Aktualitások és lehetőségek a drogpolitikában címmel tartotta meg előadását, amelyet a legfontosabb változások ismertetésével kezdett. – Az új pszichoaktív anyagok megjelenése a drogpiac teljes átalakulását hozta magával. Az elmúlt hat évben 600 új szert azonosítottak az Európai Unióban, ezért törzsképleteket tesznek tiltólistára, aminek következményeképpen az idén piacra került dizájnerdrogok 90 százaléka már a megjelenésekor is illegális. Egyre fiatalabb korban jelenik meg a szerhasználat – a közelmúltban ezért három tiniaddiktológiai intézmény kezdte meg működését Magyarországon.

A stratégiai referens kifejtette: a prevenciós programokra elkülönített összeg soha nem látott lehetőséget jelent, s a drogmegelőzést uniós pályázatok is segítik.

