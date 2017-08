Sokkoló de hatásos felhívás: A Balaton mélyén heverő holttest képével riogatnak a vízimentők (18+)

Bagyó Sándor, a VMSZ és ÖTE elnöke osztotta meg azt a fotót a VMSZ Facebook oldalán, amin jól kivehető a Balaton mélyén heverő holttest látványa.

– Az alábbi képeken a szonár (ultrahangos kereső) készülékünk képernyőjét látják. Amit látnak, jól látják… Egy élettelen test. Ezt látjuk amikor a feltételezett eltűnés helyszínén keressük az eltűnt személyt. Itt már nincs esélyünk az újraélesztésre sem – írta Bagyó Sándor, és az előzményekre is kitért: – – Beszélnünk kell az előzményekről is, arról, hogy egy úszni nem tudó ember hogyan jut el arra a pontra, hogy mégis vízbe ugrik. Mit kell tennünk közösen ahhoz, hogy az ilyen jellegű tragédiák ne következzenek be?

Forrás: blikk.hu

