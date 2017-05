Sorozatban lopták a nyíregyházi állomásról a bicikliket

Folyamatos felügyelet

Ezt megerősítette lapunknak a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága is. – A vasúttársaságot a rendőrség tájékoztatta arról, hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak a kerékpárlopások – reagáltak megkeresésünkre. – A lopások megelőzése érdekében a MÁV a vasútüzemi területen lévő térfigyelőrendszer kamerái közül azt, amelyik eddig automatikus forgó üzemmódban működött, fixen a kerékpárok tárolására használt terület felé fordította, így a biciklik folyamatos felügyelet alatt állnak. A vasútőrök eddig is rendszeresen ellenőrizték a területet, az események megszaporodása óta fokozottabb ellenőrzést végeznek, továbbá figyelemfelhívó táblát is elhelyezünk a kerékpárosok tájékoztatására. Szeretnénk a biciklisek figyelmét felhívni arra, hogy a megfelelő védelemről mindenkinek magának kell gondoskodnia.

Nyolc kerékpárt vittek el

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőrőrsének munkatársai május 8-án elfogták azt a 37 éves hajdúhadházi férfit és 15 éves hajdúhadházi társát, akik a megalapozott gyanú szerint az elmúlt héten sorozatban lopták a nyíregyházi vasútállomás kerékpártárolóiból a bicikliket – tájékoztatta lapunkat a megyei rendőr-főkapitányság.

A nyomozók a beszerzett bizonyítékok alapján a rend­őrőrsön lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki a feltételezett tetteseket, akik beismerő vallomást tettek. Kiderült, hogy a bűncselekményeket egy 13 éves fiúval közösen követték el, akit életkora miatt a rendőrök tanúként hallgattak meg. A nyolc bicikli ellopásával, valamint kiskorú veszélyeztetésével is meggyanúsított 37 éves férfit a nyomozók őrizetbe vették, és indítványozták előzetes letartóztatását, fiatalkorú társa szabadlábon védekezhet. Az érkerti rendőrök a megtalált kerékpárokat visszaadták a tulajdonosaiknak.

Van biztosítás

Magyarországon évente 16 ezer kerékpárt lopnak el, de van lehetőség arra, hogy a tulajdonosok biztosítást kössenek kétkerekűjükre. Az egyik társaság zárt-és szabadtéri lopás esetén is megtéríti a kárt az éves díjtól függően 50–250 ezer forintig.

