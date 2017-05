Sorra jönnek a selejtezős riválisok

Miközben a Roland Garros selejtezőjének második fordulójában a Fucsovics Mártont (148. a világranglistán) legyőző olasz Stefano Napolitano (187.) nemcsak a főtáblára jutott fel Párizsban, hanem ott az első fordulóban legyőzte a 32. helyen kiemelt német Mischa Zverevet (31., kinek öccsét, Alexander Zverevet előzetesen a végső győzelemre is esélyesnek tartották), addig a nyíregyházi teniszező az olaszországi Vicenza felé vette az irányt, ahol a 43 ezer eurós, salakpályás ATP-challengertornán igyekszik vigasztalódni.

Elsőre verhető ellenfelet kapott, és le is győzte a selejtezőből érkezett argentin Federico Coriát (244.), de a sikerért meg kellett kicsit szenvedni. Főleg, hogy Marci 6:3, 3:1-re is vezetett már, ekkor azonban öt gémet nyert zsinórban az argentin, aki a döntő szettben is visszajött egyszer brékhátrányból, de végül Fucsovics Marci nyerte 6:3, 3:6, 6:2-re a 11 perc híján kétórás mérkőzést.

Marci következő ellenfele a szintén selejtezőből érkezett Edoardo Eremin (383.) lesz, és ez jó hír is lehetne, de úgy már árnyaltabb a kép, ha hozzátesszük, hogy az olasz versenyző kedden a harmadik helyen kiemelt osztrák Gerald Melzert (112.) győzte le.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA