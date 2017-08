Sorsszerű is ez a találkozás

Harmadszor is harminc pluszos, a US Openen másodszor is Nicolas keresztnevű játékost kapott ellenfélül Fucsovics Márton (122. a világranglistán). Magyar idő szerint péntek estére csak az derült ki, hogy a selejtezőből érkezik a Grand Slam-verseny főtáblás szereplését alanyi jogon első ízben kiharcoló nyíregyházi teniszező ellenfele, aztán éjfél után arra is fény derült, hogy a tizenhat lehetséges játékosból az egyik, ha nem éppen a legnagyobb tudásút kapta.

Az ellenfél ugyanis a francia Nicolas Mahut (113.) lesz, aki időben utolsóként harcolta ki a főtáblás szereplését, lévén a görög Sztefanosz Cicipasz (161.) elleni meccse kezdődött a legkésőbb pénteken, és Mahut 7:6, 3:6, 6:0-s győzelemmel biztosította a helyét a US Open főtábláján. A párosban az ATP-rangsort 2016-ban vezető, jelenleg az ötödik helyen álló játékos a 48. Grand Slam-főtáblás viadalára készül, szemben Marcival, akinek ez lesz a harmadik nekifutása.

A 35 éves Mahut az a játékos, aki részese volt a tenisztörténelem leghosszabb mérkőzésének, amit 2010. június 22-24. között játszott a wimbledoni 18-as pályán az amerikai John Isner ellen, és amelyet – megszakításokkal – 11 órányi és öt percnyi játék után elveszített 6:4, 3:6, 6:7 (7–9), 7:6 (7–3), 70:68-ra veszített el. Milyen sorsszerű, hogy Marci éppen azon a pályán játszhatta idén júliusban eddigi egyetlen wimbledoni felnőtt főtáblás mérkőzését a luxemburgi Gilles Müller (23.) ellen (5:7, 4:6, 2:6)…

A Flushing Meadows-i első fordulóban két olyan játékos találkozik, akik egyaránt nyertek már US Opent és Wimbledont. Mahut mindkettőt párosban, ráadásul nem is olyan régen, New Yorkban 2015-ben, Londonban pedig tavaly. Marci pedig juniorkorú versenyzőként emelhette magasba a serlegeket, a US Openét 2009-ben a párosban, a wimbledonit 2010-ben az egyesben aratott győzelme után.

Harmincon túliak

Ahogy jeleztük, a Grand Slam-főtáblákon rendre rutinos játékosokba botlott eddig Fucsovics Márton. Tavaly a US Openen az akkor 31 éves spanyol Nicolas Almagro ellen debütált, és végül 6:1, 6:4, 7:6 (9–7)-ra kapott ki. Idén Wimbledonban pedig a 34 esztendős luxemburgi Gilles Müller következett, most pedig az eddigi legidősebb, 35 éves, de szintén jelentős tudású ellenfél, a második Nicolas, ezúttal Mahut.

