Spanyol Szuperkupa – Akár 12 meccses eltiltást is kaphat Cristiano Ronaldo

A négyszeres aranylabdás portugál játékos csereként állt be, s egy kontra után talált be. Előbb a gólöröm közbeni mezlevételért, majd néhány perccel később műesésért is sárga lapot kapott, majd meglökte Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezetőt.

“A 82. percben Cristiano Ronaldo szimulálásért kapott figyelmeztetést, a piros lap felmutatását követően egyszer enyhén meglökött az egyet nem értés jeleként” – idézi a spanyol Marca sportnapilap internetes kiadása a találkozó jegyzőkönyvét.

A Marca beszámolója kiemelte, a szabályok értelmében Ronaldo négy és 12 mérkőzés közötti eltiltásra számíthat tettéért, míg a klub valószínűleg fellebbez a második sárga lap ellen.

A bajnok fővárosiak 3-1-re győztek a kupagyőztes katalánok otthonában. A párharc visszavágóját – amelyet szerdán 23 órától játsszák a Santiago Bernabéu stadionban – biztosan kihagyja Ronaldo.

