Sportágak látogattak el a sényői diákokhoz

A sport- és egészség népszerűsítéseként először előadások hangoztak el, majd különböző sportágak képviselői tartottak bemutatót a Nemzeti Tehetség Program által is támogatott rendezvényen. A szervezők célja mindezzel az volt, hogy mozgásra, sportolásra buzdítsák az érdeklődőket, hiszen a sport a tanulásra, az életvitelre és egyben munkavégzésre gyakorolt hosszú távú, pozitív hatásai már régóta ismertek. Az előadások több rendkívül fontos témát is érintettek: a testi tudatosságtól kezdve az életmódváltáson és a mozgás élettani hatásán át a szabadidősportok ismertetéséig számos lényeges és népszerű kérdésre is kitértek. A meghívott egyesületek, sportklubok révén a diákok és szüleik belekóstolhattak az asztalitenisz, a foci, az úszás, a kerékpározás, a kung-fu, az íjászat szabadidős és versenysportjába.

