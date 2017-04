Sportos lesz a centenárium

Nemzetközi hírű sportolók indultak Nyírbátorból, többek közt küzdősportban, súlyemelésben vagy atlétikában, Majoros Bence pedig jelenleg is jegyzett versenyző az asztalitenisz honi élvonalában.

A nyírbátori sportegyesület fennállásának százéves évfordulójára az önkormányzat több rendezvénnyel is készül, nagyszabású centenáriumi ünnepséget szerveznek április 28-án, pénteken. A „Nyírbátori sport 100 éve” címmel kiállítás nyílik 14 órától a kulturális központban, majd 15 órától látványos sportbemutató kezdődik a Szabadság téren.

– A jelenleg is működő kézilabda szakosztály is ünnepel, ők 50 évesek lesznek. Ennek apropóján meghívtuk az ünnepségre a Máriapócson született, majd a kézilabdás karrierjét Nyírbátorban kezdő Iváncsik Mihályt is, aki annak idején meghonosította a „cundert” a sportágban. Rajta kívül még közel 250 egykori nyírbátori sportolót várunk – tájékoztatta lapunkat Madai István főszervező, akitől megtudtuk azt is: a Szabadság téren lesz karate-, kerékpáros és freestylefoci-bemutató, ahogy egy játékos futóversennyel is készülnek a szervezők. Ezen a sportegyesület alapítási évének megfelelően 1917 métert kell majd teljesíteni, és mindenkinek, aki elindul, ajándékkal kedveskednek. Madai István szerint az idei a sport éve lesz Nyírbátorban. Március elején volt egy nagyszabású utánpótlás-focitorna a városban, nyáron megrendezik a második strandröplabda-bajnokságot.

Rubint Rékát meghívták egy aerobikbemutatóra, ahogy rangos asztalitenisz- és sakkversenyeknek is otthont ad Nyírbátor.

– KM –

