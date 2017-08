Startol a Vidor! A Margaret Island és a Half Note City is színpadra lép pénteken

A megnyitó ünnepség után három fantasztikus koncert várja a fesztiválozókat a Kossuth téren: hétkor a Margaret Island lép színpadra, a népszerű hazai együttest a Rumbanamá követi, és aki bírja még szusszal, tíztől a Half Note Cityt is meghallgathatja.

Az örömzenélésben hisznek

A Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint alapította Margaret Island az egyik legsikeresebb pályakezdő zenekar a hazai könnyűzenei palettán. Mindössze hároméves fennállásukat követően születésnapjukat Budapest legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén, a Budapest Parkban ünnepelték meg, több mint négyezer rajongóval együtt. A fiatal csapat népszerűsége töretlenül ível felfelé: Eső című daluk tavalyi berobbanását követően a legnagyobb hazai fesztiválok (VOLT, Sziget, Strand, SZIN, Campus, stb.), vidéki klubok és rádiós toplisták állandó vendégei lettek. Az elmúlt éveik mozgalmasan teltek: az „Egyszer volt” című aranylemezük után kiadták a „Bakancslistát”, többször zenéltek külföldön (felléptek Párizsban, Máltán és Erdélyben is), JumoDaddyvel és Felcser Mátéval ők írták az EFOTT-himnuszt, „Veled minden” című daluk pedig heteken át vezette a Petőfi Rádió toplistáját. A számos díjjal kitüntetett csapat a siker ellenére az őszinte örömzenélésben hisz – ezt ma este a nyíregyházi közönség is megtapasztalhatja.

Ünnepbe öltöztetett zene

Először zenél Magyarországon a Rumbanamá: az együttes sokszínű világa ünnepbe öltözteti a zenét, amely határokon és időintervallumokon átível. Ez a 19. században kialakult, afro-kubai alapokon nyugvó zene újjászületve hódítja meg a világot. Rátalálhatunk a két háború között Kongóban, ahol a függetlenség himnuszává válik, vagy Spanyolország és Franciaország határán, Perpignanban az ötvenes években, ahol hatására a helyi cigány zenészek megalkották a katalán rumbát.

A rumba éjszakája végigvezet minket korokon és országokon, egy kis magyar kitérővel, hiszen ez a stílus az oláh cigány zenét játszó zenészeket is inspirálta. A különleges élményt nem szabad kihagyni!

Egy kis kalandozás

A Half Note City alternatív-pop zenéjét a jazz-blues világából érkező, kísérletező kedvű Muzsnyai Márti énekesnő és a Mona Lisa Over­drive space-rock gitárhőse, Makkay Imre alkotta meg.

A jellegzetes középtempós számok időnként elkalandoznak az acid jazz, a space rock, a trip hop vagy a drum and bass vizeire, a szövegekkel elgondolkoztatva, de nem túlmagyarázva különféle hangulatokat. 2014-ben az együttes megtalálta végleges felállását, melyet a colorStar előzenekar-turnéval ünnepelt meg. Az ArtIQ szerint detektív-popként jellemzett Cetropelli című dal a Recorderen tartotta klippremierjét, a frissen megjelent POSZT című számuk elnyerte a T-COM díját: a legjobb videó és legjobb dal lett. A sok díj és elismerés nem véletlen, és ezt ma este Nyíregyházán is bebizonyítják!

VIDOR Terasz: jó rálátás, kiváló vendéglátás

Ebben az évben több új helyszínnel is bővül a fesztivál: az egyik ilyen a VIDOR Terasz, amely hiánypótló szórakozóhely lesz a város közepén.

A belváros szívében, rálátással a Kossuth téri színpadokra, kiváló vendéglátással várják a látogatókat a VIDOR Teraszon, ahol a napi koncertek fergeteges hangulata után DJ Kisser chill-out zenei összeállítása is várja a vendégeket zárásig, hogy a fesztiválozók közösen, lassabb tempóra váltva kapcsolódhassanak ki a nap végén.

Hamleti küzdelem, drámai szülői értekezlet

Izgalmas előadások várnak pénteken a színházlátogatókra: héttől és tíztől a Krúdy Kamarában a FÜGE Produkció a Szülői értekezlet című darabot mutatja be. A történetben a harmadik bé új tanítónőt kap. A fiatal, alternatív pedagógiai elveket valló Ildikó hisz az elfogadásban, a demokráciában, ellenzi a tekintélyelvű pedagógiát. Ám nem minden szülő nyitott az újdonságokra, egyesek akadékoskodnak, ironizálnak. Ildikót elkeseríti ez a hozzáállás, ezért kénytelen keményebb eszközökhöz nyúlni. Hamarosan pedig elszabadul a pokol, és már a nézők sem tudják, hogy felnőttek-e vagy gyerekek…



A Rák Jóska, dán királyfi egy történelmi utazás

Életre kelnek a szerepek

A nagyszínpadon a Rák Jóska, dán királyfi a rendszerváltás éveibe viszi vissza a nézőket. Egy kis magyar faluban színdarabot próbálnak a lakók, a Hamlet lebutított változatát. Hamarosan azt vesszük észre, hogy a szerepek életre kelnek, és amíg a próba zajlik, a valóság is kirajzol egy Hamlet-történetet. A két szín összecsúszik, a Hamlet szerepét játszó Rák Jóska itt is, ott is küzd, hogy igazságot szolgáltasson apjának. Csalások, árulások, pálfordulások – kihagyhatatlan előadás!

A fesztivál augusztus 25-i programjai

Kossuth tér

17.30: Kajárpáci Otelló – kajárpáci vízirevü

18.30: Megnyitó ünnepség

19 óra: Margaret Island-koncert

20.30: Rumbanamá-koncert

22 óra: Half Note City-koncert

Móricz Zsigmond Színház

Nagyszínpad

19 óra: Rák Jóska, dán királyfi – Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros

Krúdy Kamara

19 és 22 óra: Szülői értekezlet – FÜGE Produkció, Budapest

Korzó színpad

22 óra: Filmvetítés: Hetedik alabárdos – technikai okok miatt elmarad

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Hogyan legyél latin szerető

