Stoltenberg Londonban: Nagy-Britannia példát mutat a közös teherviselésből

Jens Stoltenberg, aki Theresa May brit miniszterelnöknél tett látogatást szerdán Londonban, a május végi brüsszeli NATO-csúcsot előkészítő tárgyalás előtti sajtónyilatkozatában felidézte, hogy Nagy-Britannia teljesíti a hazai össztermék (GDP) 2 százalékában meghatározott védelmi kiadási célt. “Ez nagyon is üdvözlendő, és remélem, hogy a többi szövetséges is hozzákezd védelmi tehervállalásának növeléséhez” – mondta a NATO főtitkára.

Theresa May a Downing Streeten tartott megbeszélés előtti nyilatkozatában maga is kiemelte, hogy London nagyon fontosnak tartja a 2 százalékos GDP-arányos védelmi kiadási cél teljesítését, és azt is, hogy e ráfordítás 20 százalékát – ugyancsak a NATO hivatalos célkitűzésének megfelelően – új védelmi felszerelés beszerzésére költse.

A brit kormányfő hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia jelentős mértékben kiveszi a részét a közép- és kelet-európai NATO-térség védelméből is. Felidézte, hogy Észtországban és Lengyelországban csaknem ezer brit katona teljesít szolgálatot, és a Fekete-tenger légterében a brit királyi légierő Typhoon típusú harci repülőgépei is járőröznek.

Theresa May kijelentette: a május végi brüsszeli NATO-csúcsértekezleten Nagy-Britannia is arra ösztönzi majd a többi tagországot, hogy vegyék ki részüket a NATO tevékenységének anyagi támogatásából.

Nemrégiben a brit védelmi miniszter is azt mondta, hogy a NATO tagállamainak a jelenleginél igazságosabban kell osztozniuk a közös védelem anyagi terhein.

Sir Michael Fallon, aki néhány hete James Mattis amerikai védelmi miniszterrel tárgyalt Londonban, a megbeszélés utáni sajtóértekezleten kijelentette: jelenleg mindössze öt NATO-tagállam teljesíti a hazai össztermék 2 százalékában meghatározott minimális védelmi költségvetési célt, köztük az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. Hozzátette: az európai NATO-szövetségesek közül London fordítja a legtöbbet védelmi kiadásokra.

Fallon szerint azoknak a NATO-országoknak, amelyek egyelőre nem teljesítik a 2 százalékos célt, legalább arra kötelezettséget kellene vállalniuk, hogy reálértéken évről évre növelik védelmi kiadásaikat.

A brit védelmi miniszter nevek említése nélkül elmondta: a NATO-tagországok közül ötnek a védelmi költségvetése a hazai össztermék 1 százalékát sem éri el, és ez a magatartás “a továbbiakban nem elfogadható”.

Fallon azt javasolta, hogy a NATO évente tegyen közzé egy táblázatot azokról a tagországokról, amelyek haladást értek el a 2 százalékos GDP-arányos kiadási cél elérése felé, és ennek hatására “szégyenükben talán a többiek is növelnék védelmi költségvetésüket”.

– MTI –

