Súlyosabb fohász a szent estén

Nehéz elfelejteni a hétköznapok szertartásait és feladatait, pedig Márai Sándor épp erre inti azt, aki ünnepre készülődik. A szemünket is felnyitja: „Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” Rendhagyó lett ez a karácsony, bár ne lett volna. Az ajándékokat még csomagolás közben úgy szorítjuk magunkhoz, mint aki érzi, szűkül a tér, amelyben évszázadok óta egyszerre kavarog a szeretet, az összetartozás varázslatos élménye, és a biztonság ereje. Ez rendült meg, s most nem a régóta szidott rohanó világgal, a temérdek munkával, amitől szinte képtelenség szabadulni még a meghitt pillanatokban is. Nem, most valami más, sokkal fojtogatóbb félelem telepedett a lelkekre. Pár hete még (újra) azon tűnődtem: vajon létezhet-e olyan helyzet, hogy egy szülő (különösen a szülő anya) elhagyja gyermekeit, s vajon akarom-e tudni, mivel magyarázza, ha mégis ilyet tesz. A válasz is meg volt már: nem, nem akarok hallani semmilyen történetet, amely kiszolgáltatott csöppségek cserbenhagyását próbálja „hitelesíteni”.

Ma már egészen más a karácsonyi tépelődés oka, és gyengébbnek tűnik a kéz, amely pedig temérdek ajándékot gyűjtött össze s visz el hamarosan a bajba került családnak. Élelem, ruha, játék, a szerkesztőségünkbe folyamatosan érkező csodálatos emberek együttérzése egy időre megold néhány problémát. Ám ez az összefogás gyönge azzal az erővel szemben, amely hívő és nem hívő szent ünnepére tör. A múltunkra, jelenünkre és jövőnkre. Mire meggyújtjuk a gyertyákat a karácsonyfákon, addigra kikapcsoljuk a televíziót, összehajtjuk az újságot, a rádiókon karácsonyi zenét keresünk, de a karácsonyi készülődés ártatlan áldozatai újra meg fognak jelenni gondolatainkba. Tudjuk… ezért szorosabb lesz most az ölelés a karácsonyfák mellett, merengőbb a múlt s a régiek idézése, súlyosabb a fohász, amikor a békés, boldog jövőről álmodunk.

– Nyéki Zsolt –

