Svéd ökofaluba költözött a nagykállói Róbert – És hogy milyen ott az élet?

– Nagykállói vagyok, Nyíregyházán jártam középiskolába, majd Budapesten főiskolára, végzés után pedig projektmenedzserként dolgoztam. Mindig is érdekelt a környezettudatosság és a fenntarthatóság, így amikor váltani szerettem volna, az ökofalusi projekt magától értetődött – mesélte lapunknak. – Az ökofalvak olyan települések, amelyek a környezetüket kis mértékben terhelik, fenntartható, de kiegyensúlyozott életet biztosítanak, a tagjai pedig közös gondolkodás mentén szerveződnek.

Nyitottak voltak

– Suderbyn ennek a mintapéldája: évekkel ezelőtt egy ötfős család kezdett ott el környe­zettudatosan élni és gazdálkodni, a közösség többi tagja pedig később csatlakozott hozzájuk. Időről időre önkénteseket is fogadnak, egy spanyol lánnyal együtt így kerültem oda én is. Sokat tanultunk az ott töltött egy év alatt, de azt gondolom, mi is jó hatással voltunk az életükre. Több olyan esemény is történt, ami miatt újra kellett gondolniuk az együttélés kereteit, és ebben a mi észrevételeinkre is nyitottak voltak.

Úgy élik a mindennapjaikat, mint egy nagy család: a döntések közösek, mint ahogy az ebédek is, de a főzést például mindennap más vállalja. Sokat beszélgettünk arról, hogyan lehet egy kis közösségből indulva csökkenteni az ökológiai lábnyomot, de ennek a gyakorlati megvalósításában is részt vettem. Volt például egy ötletem, amit elfogadtak és meg is valósítottunk: átköltöztettük a műhelyt a farm egy nagyobb épületébe és új rendszert találtunk ki az eszközök és anyagok tárolására – erre nagyon büszke vagyok – mesélte Róbert, aki megtapasztalta, hogy az itthon megszokott családi berendezkedéseken túl más együttélési formák is léteznek, és nyújthatnak valós, jól működő alternatívát.

A modell előnyei

Róbert azt mondja, a svédországi tapasztalatait felhasználva képzeli el a jövőjét. – Egyszer majd én is szeretném megvalósítani az álomökofalut, és a svéd példát látva tudom, hogy melyek azok a pontok, amelyek elengedhetetlenek a sikerhez. Látom a modell előnyeit is: például a közösségben csak egy mosógépet kell használni, amivel pénzt és energiát takaríthatunk meg, az ún. permakultúra alkalmazásával pedig kevesebb munkával lehet a kertet művelni – és ez csak két példa arra, hogy tudatosan élve hogyan csökkenthetjük a költségeinket és mennyi mindent tehetünk a környezetünkért. Ehhez szemléletváltás kell, ami szándék és tudás kérdése.

Olyan hiteles emberekre van szükség, akik jól működő példákon keresztül tudják megmutatni az új rendszerek előnyeit és meggyőzni a környezetüket arról: a változtatás mindannyiunk érdekeke. Az onfejlesztoter.hu oldalamon blogot vezetek, és emellett van négy téma – tudatosság, társadalmi innováció, fenntarthatóság és startup –, amelyekkel kapcsolatban olyan weboldalakat, szervezeteket gyűjtöttem össze, amelyek segítik az embereket a szemléletváltásban és a személyes boldogulásuk megszervezésében. A célom az, hogy megtaláljam a hozzám hasonlóan gondolkodókat, és hogy minél többen legyenek elégedettek az életükkel a természet értékeinek megőrzése mellett.

KM-SZA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA