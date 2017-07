Szabadtéri fotótárlat a dobi kastélyparkban

Az emlékévhez kapcsolódva az év eleje óta a régió több pontján, közintézményekben, bevásárlóközpontokban jelenleg pedig az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyszínen, Tiszadobon, az Andrássy-kastélyban is látható a Középkori templomok útja tematikus fotókiállítás. A kiállítással a szervező ­SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. célja megismertetni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye épített, történelmi, irodalmi, vallási emlékhelyeit is. A választás azért is esett Tiszadobra, mert a 2,2 milliárd forintért felújított Andrássy-kastély épülete és parkja 2015-ös megnyitása óta egyre népszerűbb a látogatók körében, amit mi sem bizonyít jobban: tavaly több mint harmincezer látogatót fogadott a Nyíri-Mezőség kiemelkedő turisztikai attrakciója. A szabadtéri fotótárlat augusztusig ingyenesen tekinthető meg a kastély parkjában.

– KM –

