Szabadtéri sakkcsaták

Az esemény arról nevezetes, hogy szabadtéren rendezik. Az arra járók most is érdeklődve nézegették a partikat. Nem titkoltan a sakkozást szeretnénk népszerűsíteni, hiszen a környékünkön ez az egyetlen egyéni sakkverseny évente…Az idén is az eddigi két kiírás győztese, Bartha Gábor emelhette fel a serleget, megvédve címét. Örvendetes, hogy dobogóra tudott kapaszkodni a túristvándiak 16 éves tehetsége, Rózsa Dezső.

A III. Peppinó Kupa élmezőnye: 1.Bartha Gábor (Tiszakóród) 6 pont, 2.Pásztor Sándor (Nábrád) 6, 3. Rózsa Dezső (Túristvándi) 5, 4.Tukacs László (Túristvándi) 5. 4.Kertész Károly (Fehérgyarmat) 3, 5.Szabó Bertalan (Fehérgyarmat) 2.

