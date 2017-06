Szabó Zsófi: Természetesen visszajárunk Nyíregyházára

– Diósdon kinéztünk egy házat. Egyből beleszerettünk, én már bele is éltem magam, hogy megtaláltuk álmaink otthonát, ám élőben csalódás volt, el is keseredtem, ám a hazaúton Tükörhegy felé kanyarodtunk, ahol megláttuk ezt az épületet. Azt álmodtam még aznap éjjel, hogy veszekszem egy másik vevővel, aki a házra licitál, de végül elvitték előlünk. Szerencsére a valóságban nem így történt: másnap kora reggel telefonáltam a tulajnak, és még aznap meg is vettük. Hát ez a ház története – mesélte a Blikknek Zsófi, és hozzátette, nem volt egyszerű a döntés, a férjét uganis Nyíregyházához köti a munka és a családja: – Nagy dilemma volt, hogy Zsolt az üzleti vállalkozását adja fel, vagy én a karrieremet, de beláttuk, hogy ő könnyebben jár-kel az országban. Természetesen visszajárunk Nyíregyházára.

Zsófi nagy terveket dédelget az új házzal kapcsolatban: – Sok szoba lesz, lesz hely gyerekeknek is, de azt, hogy ennek mikor van itt az ideje, majd a jóisten dönti el.

Forrás: blikk.hu

A főváros és Nyíregyháza távolsága 245 kilométer, így aztán nem is csoda, hogy Szabó Zsófit alaposan kifárasztotta az állandó ingázás a két város között: az oda-vissza út legalább négy-öt órát jelent a kocsiban. De az ingázásnak vége.

