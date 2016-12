Szabolcsi elismert embereket kérdeztünk, mit jelent számukra a karácsony

A világ attól is szép, hogy nem vagyunk egyformák, nem gondoljuk ugyanazt egy-egy dologról, történésről, másképp és másként viszonyulunk emberekhez, helyzetekhez.

Mégis minden évben eljön a nap, amikor talán ugyanazzal a hittel, reménnyel és szeretettel várjuk a karácsony csodáját. Gyermekként a Jézuska ajándékát, ami ott van a csillogó karácsonyfa alatt, felnőttként az együttlét örömét, amikor jut idő beszélgetni, figyelünk egymásra, értjük a szavak és a csend jelentését is.

Holnap este az otthonokban felgyulladnak a szeretet ünnepének fényei, mi pedig arra kértünk ismert, elismert embereket, mondják el, számukra mit jelent a karácsony, hogyan készülnek az ünnepre. Összeállításunkkal is kívánunk minden olvasónknak meghitt, békés, szép karácsonyi ünnepet!

Dr. Kondra Laura, az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője:

Szenteste évek óta a nagyszüleinknél találkozik a családunk, mindannyian nagyon várjuk a karácsonyt. Ott lesz a két öcsém is a párjaikkal. Az öltözékünk a meghitt alkalom miatt ilyenkor nem hétköznapi. Szeretjük a nagy fát és a közös díszítést. Úgy a jó, ha meglepnek, bár tudják, hogy milyen ajándéknak örülök igazán. Halászlé biztos lesz az ünnepi asztalon, a sütemények közül a mákos bejgli a kedvencem.

Dr. Sipos László főügyészhelyettes:

Nálunk hetekkel korábban elkezdődik a készülődés a karácsonyra, de ez inkább már „csak” lelki ráhangolódást jelent az adventi időszakban. Ehhez az ünnepváráshoz kapcsolódó rendezvények, hangversenyek is hozzásegítenek: a karácsonyi és az aranyvasárnapi koncerteket például sosem hagyjuk ki. Az ajándékozás ilyenkor már nem okoz fejtörést, mivel – látva a lehetőségeket, hallva az elejtett kívánságokat – már év közben, jórészt az utazásaim során beszerzek mindent. Az utolsó napokra már csak a díszcsomagolás marad. Az idén egy kicsit korábbra kerülnek az ajándékozás szeretetteljes pillanatai, mert az ünnepek már a hófödte hegyekben találnak bennünket…

Ilyés György megyei vezető mentőtiszt:

Számomra a december 24-e valóban szent este, amelyhez egy családi tradíció is tartozik. Mióta az eszemet tudom, a ma már 82 éves, Nyírlugoson élő nagymamámnál összegyűlnek a gyermekei, unokái, s most már a dédunokái. Este közösen indulunk el kántálni, s ott vagyunk az éjféli misén is. A közös vacsora, a beszélgetés, az együttlét nagyon fontos mindannyiunknak. Szintén hagyomány, hogy otthon a kisfiammal mi ketten díszítjük fel a karácsonyfát, ami csak élő és plafonig érő fenyő lehet. Az ünnep igazi örömét ezek a pillanatok jelentik.

Horváth Sebestyén Sándor, a Móricz Zsigmond Színház művésze:

Pénteken vettem a nyakamba a várost, hogy beszerezzem az ajándékokat, korábban nem volt erre időm. A karácsonyt otthon, Nemesócsán töltöm, szűk családi körben. Előkerülnek a régi díszek és azok az apróságok is, amiket még kisis­kolásként készítettem. Ápoljuk a hagyományokat: az anyukám csenget, amikor kész a vacsora, és éjféli misére is elmegyünk. Ajándékozunk, beszélgetünk, finomakat eszünk, ott van a nővérem családja is – számomra ez jelenti az ünnepet. Néhány napot otthon töltök, kialszom magam és élvezem a csendet az egész évi nyüzsgés után.

Bakosi Béla edző:

A szentestét Fe­hér­gyarmaton töltjük, ahová a feleségemmel, a fiúkkal, Péterrel és Balázzsal, valamint utóbbi barátnőjével utazunk. Vasárnap mi leszünk a vendéglátók, ekkor édesanyám és a testvérem jön majd hozzánk. Hétfőn már nem szeretnénk kimozdulni a lakásból, ez a nap a pihenésé. Egész évben sokat mentünk, jó lesz majd együtt lenni. A karácsonyi menü hagyományosnak mondható. Nem maradhat el a halászlé és persze a finom tyúkhúsleves sem. Rántott és sült húsokban aligha lesz hiány, miként a süteményekből. Egy csak a baj, hogy ügyelni kellene a kalóriákra…

Toldi András nyíregyházi tűzoltóparancsnok:

Vallásos család vagyunk, így a karácsony nekünk nemcsak a szeretet, hanem Jézus születésének ünnepe is, ott leszünk az éjféli misén is. Nagyszülőkkel, szülőkkel és gyermekeinkkel közösen ülünk majd az ünnepi asztalhoz, a menüből most sem hiányozhat a sült tök, az oldalas, a bejgli és a töltött káposzta. Az én feladatom, hogy kiválasszam a fenyőt, amit a két gyerekkel díszítünk fel, a feleségem pedig gondoskodik a finomságokról. Karácsonykor ügyeletes leszek, ha szükség lesz rá, vonulunk, de szakítani kell arra időt, hogy megálljunk egy kicsit és átgondoljuk a lassan magunk mögött hagyott évet. Ezt elmondtam a fiúknak (az állomány tagjainak) is, akikkel együtt is díszítettünk fenyőfát a tűzoltólaktanyában.

Dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke:

Kisgyermekkorunktól mindennap várjuk az ünnepet, mert megmarad bennünk a várakozás öröme és izgalma, a születés csodájának megérzése, maradnak az ízek, illatok, s ezt szeretnénk átélni, visszahozni minden karácsonykor. Ebben segít az adventi időszak még akkor is, ha a világ nem az elcsendesülést hozza felénk. Tudni kell megállni, elgondolkodni, elmélyülni, a belső békénkkel csendet teremteni magunkban és a környezetünkben is; ezt adja a hit csodája, a reménység ígérete és a szeretet.

Karaffa Róbert, a mátészalkai Carl Zeiss Vision Hungary Kft. ügyvezető igazgatója:

Az év végi hajrá most az átlagosnál is sokkal nagyobb kihívást és feladatot jelent, hisz cégeink mind a szemüveglencse, mind pedig a finom optikai alkatrészgyártás vonalán egyre kiterjedtebb és komplexebb összetételű portfóliót építenek. Személy szerint nagyon várom az ünnepeket, ilyenkor lehetőségem van akár két hetet is pihenéssel tölteni. Családi körben karácsonyozunk, meglátogatjuk a szülőket és kicsit magunk között érezhetjük nemrég eltávozott édesapámat is. Közvetlenül karácsony után Ausztriába utazunk, hogy a barátainkkal, aktív pihenéssel a felső-ausztriai sípályákon búcsúztassuk az 2016-os évet.

Opitz Barbara, az X-Faktor idei győztese:

Ha belegondolok, tulajdonképpen nekem az a karácsonyi ajándék, hogy valóra vált az álmom: megnyertem a versenyt. A nővéremmel közösen díszítjük fel a fát, anyukánk süt-főz, apukánk pedig az égőt teszi fel. Szokás szerint a Kelly Family alkalomhoz illő dalát hallgatjuk olyankor. Minden évben rajzolok a szeretteimnek, ezúttal is így lesz, bár ezt az elfoglaltságok miatt az utolsó pillanatokra hagytam.

Fehérvári Marietta, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense:

Nálunk a karácsony már évek óta nem a nagy ajándékok vásárlásáról szól, hanem sokkal inkább arról, hogy családtagjaimmal együtt lehetünk. Szüleim Hajdúnánáson élnek, ezért év közben, ha a munkám engedi, csak kéthetente hétvégén láthatjuk egymást. Ezért is gondolom úgy, hogy nem attól lesz igazi az ünnep, ha tele van a fa alja ajándékokkal. Azokat elfelejtjük, az élmények viszont mindig élnek majd bennünk. Igazi karácsonyi hangulat akkor van körülöttünk, ha törődéssel és sok-sok szeretettel fejezzük ki, hogy mennyire fontosak vagyunk egymásnak.

Szakos Andrea, a Karmapirin együttes énekesnője:

Múlt szombaton letettük a hangszereket erre az évre, így a zene helyét a család, a szerelem és a kutyáim veszik át. Szerveződik egy jónak ígérkező karácsonyi parti, de az ünnepet elsősorban a szeretteimmel töltöm. A hét nagy részében mindenki dolgozott, így az előkészületek rám maradtak: ünnepi díszbe öltöztetem a szépen kitakarított lakást és a karácsonyi menü megtervezése után nekilátok a sütés-főzésnek. Hagyományos ételek kerülnek az asztalra, nem hiányozhat a töltött káposzta, a diós-mákos bejgli és a mézeskalács sem. Nem szeretem az utolsó pillanatra hagyni a bevásárlást, így az ajándékokat már mindenkinek megvettem, szépen be is csomagoltam.

