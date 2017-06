Szabolcsi tűzoltó kapta az aranygyűrűt

Dr. Balogh Imre, az egykori Nehézipari Minisztérium néhai főosztályvezetője elkötelezett pártolója volt a tűzvédelmi szakterületnek. Özvegye neki állított emléket akkor, amikor 2000. június 23-án megállapodást kötött a főigazgatósággal és egy meghatározott összeget ajánlott fel, hogy abból elkészüljön a pályázat díja, egy bevésés nélküli aranygyűrű. A díjat minden év júniusában adják át. Az idén heten küldtek be pályaművet. Az aranygyűrűt Dombrády Gábor tű. főhadnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi műveleti szolgálatának főelőadója vehette át, aki dolgozatában azzal foglalkozott, hogyan lehet alkalmazni a multifunkciós hevedert a hazai tűzoltási, műszaki mentési műveletek során. A bírálóbizottság úgy ítélte meg, hogy a pályaművek közül kettő különdíjra érdemes, így egy-egy karórát kapott Kolláth András tű. zászlós, a tatabányai hivatásos tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja és Feri Róbert tű. főhadnagy, a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályának kiemelt főelőadója. Kolláth zászlós pályázatában a Tűzoltó Bandi és Morzsi Komplex Óvodai Tűzmegelőzési Programmal foglalkozott, míg Feri Róbert arra a kérdésre kereste a választ, hogyan lehet hatósági eszközökkel megszüntetni a beépített tűzjelző rendszerek téves jelzéseit.

A díjakat dr. Bérczi László tű. dandártábornok, a bírálóbizottság vezetője adta át, a grémium képviseletében megjelent Papp József tű. ezredes, főosztályvezető is. A tábornok elmondta, a pályázatra újító témákat feldolgozó anyagok érkeztek, a dolgozatok aktuális kérdéseket jártak körül. Dombrády Gáborhoz szólva kijelentette, elismerésre méltó dolog, hogy bár a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat számos feladatot ró a kollégára, így is kereste, hogyan lehet jobbítani a beavatkozásokon. A két különdíjas pályázatról elmondta, a kommunikáció, az ifjúság felkészítése mindig terítéken van, kiváltképp a mai napon, amikor kihirdetik az alkotói pályázat eredményét. Az országból, tette hozzá Bérczi László, több mint hétezer pályamunkát küldtek be az óvodások és az iskolások. A Balogh Imre pályázat harmadik díjazott dolgozatával kapcsolatban a tábornok emlékeztetett arra, hogy tavaly nagyjából tizenhétezer téves riasztást kaptak a tűzoltóságok, ezek közül tizenhárom-tizennégyezer a tűzátjelzések miatt volt, ennek fényében a pályázat témája több mint aktuális. A három pályamunka, fogalmazott Bérczi László, kiemelkedett a többi közül, és fej-fej mellett haladt a bírálat során.

