Szabolcsiak Kubala emlékéért

Június 10-én lenne kilencvenéves a napra pontosan 15 évvel ezelőtt, 2002. május 17-én elhunyt Kubala László, aki Budapesten született, játszott a magyar és a cseh válogatottban is, de igazi hírnévre a katalán FC Barcelona csapatánál tett szert, ahonnan bekerült a spanyol nemzeti csapatba is.

Kubala barcelonai megbecsüléséről csak annyit, hogy a klub szentélye, a 99 786 néző befogadására alkalmas Camp Nou előtt 2009 óta az ő szobra áll. Nem véletlenül, hiszen a Barcelonához 1951-ben igazolt Kubala Lászlót akkora érdeklődés várta, és ő annyira megfelel az elvárásoknak, hogy a katalán klub idővel kinőtte az addigi otthonát, a Les Corts Stadiont, amely 60 ezer néző befogadására volt alkalmas. így épült fel a Camp Nou, amelyet 1957-ben adtak át, és Kubala 1961-ig futballozott benne.

Kovács Barnabás az ünnepi emelvényen © Kovács Barnabás az ünnepi emelvényen

Kubala László közelgő születésnapját Magyarország Barcelonai Főkonzulátusa jóvoltából már meg is ünnepelték a katalán fővárosban. Színpompás keretek között, a barcelonai Király Palota műemléképületében, a Pedralbes Palotában. A mintegy 300 résztvevő között helyiek éppúgy voltak, mint Magyarországról érkezők, az esemény főszervezője pedig a főkonzulátus vezetője, a fehérgyarmati származású, dr. Kovács Barnabás volt.

– A katalán sportért felelős főtitkár, Gerard Figueras azonnal felkarolta a tizennégy hónappal ezelőtti kezdeményezésemet, és ő volt az, aki rendelkezésünkre bocsátotta a gyönyörű helyszínt is – mondta a háttérről dr. Kovács Barnabás. – A patinás épületet csak igazán kiemelkedő események miatt adják át külföldieknek, mi ezt megérdemeltük, Kubala László miatt. Ebből is látszik, hogy a Barcelonában háromszázhuszonkilenc bajnoki mérkőzésen kettőszázötvenhat gólt szerzett Kubalát errefelé sokkal jobban tisztelik, mint otthon. Ezen a helyzeten szerettem volna változtatni, és megkerestem Tarlós István budapesti főpolgármestert, hogy segítsen abban: ha már a budapesti születésű Kubala Lászlónak szobra áll a Camp Nou előtt, és évente másfél millióan fényképezkednek előtte, akkor legyen a szülővárosában is közterület róla elnevezve. Most ott tartunk, hogy hamarosan a tizenharmadik kerület egyik parkja viseli majd Kubala László nevét.

A fehérgyarmati születésű diplomatának rengeteg munkája volt az ünnepség megszervezésében, amelyhez olyan díszvendégeket is megnyert, mint a nyíregyházi születésű Szabó Tünde sportért felelős államtitkár vagy a kisvárdai származású Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára. Szabó Tünde pedig különösen szép emlékekkel látogathatott Barcelonába, hiszen a nyáron lesz 25 éve annak, hogy 100 méteres hátúszásban, Egerszegi Krisztina mögött ezüstérmet szerzett a katalán fővárosban rendezett nyári olimpián.

Kubala barcelonai mítoszához pedig csak legyen elég annyi, amennyit másodszülött fia, Carlos mesélt.

– A mai napig rengetegen felismerik a bátyámat és engem az utcákon, dudálnak az autókból, és kiabalják, hogy soha nem feledjük Lászi Kubalát. Jóleső érzés ezzel szembesülni, miként azzal is, hogy apánk szobra ott áll a Camp Nou előtt, és ilyen szép megemlékezést szerveztek a tiszteletére – mondta Carlos Kubala, aki testvérével együtt Szent Korona replikát vehetett át a Magyarországról érkezett államtitkároktól.

