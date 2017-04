Szállítási számla a szemétben – Hihetetlen, mi mindenre bukkantak az önkéntesek

Mint szorgos méhecskék, úgy gyűjtögették a 4. számú főút két oldalán szétdobált szemetet Nyírbogdány térségében szombaton a Horgász, Vadász, Természetbarát Szolidaritási Egyesület tagjai. Nem panaszkodhattak arra a résztvevők, hogy unatkoznak, hiszen bőven volt mit összegyűjteniük annak ellenére, hogy évről évre mindig ugyanazt a területet tisztítják meg egy környezetvédelmi nap keretében.

Vajon ki unja meg előbb?

Szilágyi Gábor és a felesége Ibrányból érkezett, három éve tagjai a nyírbogdányi székhelyű civil szervezetnek.

– Minden évben eljövünk szemetet szedni, hiszen szükség van minden dolgos kézre, annyi itt a szemét – mondták el érdeklődésemre. – Gyakran elgondolkodunk azon, hogy van-e értelme összeszedni a szemetet, hiszen a következő évben újra kezdhetjük elölről. Vajon ki unja meg előbb: a szemetelő a szemetelést, vagy mi a hulladék összegyűjtését. De ha már mi is feladnánk, akkor már nagy baj lenne. Abban bízunk, hogy néhány autósban csak megszólal a lelkiismeret, ha látnak bennünket szemétgyűjtés közben, s nem fogják többet a járműből kihajigálni a hulladékot – magyarázta a házaspár.

– Szinte minden megtalálható itt az árokban: találtunk többek között pulóvert, ruhát, műanyag flakont, pálinkásüveget, de aminek mi is megörültünk volna, olyan tárgy nem volt. Bár már csak kettesben élünk otthon, a ház körül is lett volna mit csinálni, ráadásul most van a veteményezés ideje, de hát a szemetet is össze kell szedni. Ha délután még lesz rá idő, elvetjük a krumplit. Természetesen eljövünk jövőre is, ha az egészségünk engedi.

Pár kilométerrel arrébb Plósz Béláné pakolta a zsákba a szemetet, ő szintén Ibrányban lakik.

– Soha nem tudtam megérteni azt, hogy is van ez: az itallal megtöltött flakon még elfér a kocsiban, de ha már kifogyott, akkor már nincs helye a járműben. A környezet tudatosabb védelmére kellene nevelni a fiatalokat úgy otthon, mint az iskolában. Talán nem is tudja sok fiatal és felnőtt, hogy egy műanyagflakon lebomlásához milyen hosszú időre van szükség. Szeretek a szabadban lenni, szeretem a tiszta környezetet, ezért éreztem fontosnak, hogy most itt legyek. Igaz, kertészkedhetnék otthon, de a virágok megvárnak.

Autógumi és tévé

A környezetvédelmi nap végén Kántor Lászlót, a Hova Tesz Egyesület elnökét kértük arra, hogy összegezze a tapasztalatokat.

– Sajnos, az idén is rengeteg sok szemetet gyűjtöttünk össze. Érdekes módon a Záhonyba vezető sáv melletti területen szedtük össze a legtöbb hulladékot. Százötven zsákot vásároltunk, mindössze néhányat nem használtunk fel. Találtunk olyan nagyobb tárgyakat is, amelyek be sem fértek a zsákba. Összeszedtünk a közeli kiserdőben több autógumit, rátaláltunk egy Mercedes kisteherautó üzemanyagtankjára és több tévére is. Az eldobált hulladékok között találtunk egy szállítási számlát is. Magyarázkodhat majd a számlán szereplő személy, hogyan is került ez az irat az erdőben lepakolt hulladékok közé.

