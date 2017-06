Száraz Medárdot!

Amúgy tényleg szurkolok a gazdáknak, hogy jó legyen a termésük, hiszen a húsvét utáni fagyok azért sokak számításait keresztülhúzták. De mit is jelent a jó termés? Az is egyfajta álláspont, amit egy gazdálkodó ismerősöm képvisel: neki az lenne a jó, ha úgy általában mindenből kevés lenne, de neki azért sok. Csakhogy mivel ő is ki van téve az időjárás megpróbáltatásainak, ez elég nehezen megoldható.

Kritikus naphoz érkeztünk, hiszen a népi hiedelem szerint ha ma, azaz Medárd napján esik, akkor bizony negyven napig kémlelhetjük az eget. Az időjárás-jelentés alapján mindenesetre van esély a csapadékra, pedig a keddi vihar után most annyira nem vágyik az ember az égi áldásra. Gondoljunk bele, ha csütörtökön esik, a hiedelem szerint július 18-áig egyfolytában ázhatunk. Na, ennek talán a gazdák sem örülnének, nem beszélve a nyaralni vágyókról. Úgyhogy mást nem is kívánhatok mára, mint szárazságot.

– Bodnár Tibor –

