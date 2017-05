Szárhegyi Tűzoltók Napja

A látványos szakmai bemutatókon túl, 7 csapat részvételével tűzoltó versenyt is szerveztek, ahol a Gyergyói-medence önkéntesei mellett az ajakiak is bizonyították szakmai rátermettségüket, ezzel is erősítve a határon túli kapcsolatokat. Az idén fennállásának 110. éves jubileumát ünneplő Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltó Alakulat meghívást kapott a nyári Szent Flórián Tűzoltó Tábor idei rendezvényére, melyet felváltva Nagybajom, Gyergyószárhegy és Ajak önkéntesei szerveznek, és idén az Ajak ÖTE lesz a házigazda.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

