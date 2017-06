Széchenyis éremeső az országos versenyen

Ha a táncparkett ördögére azt mondják, géppuskalábú, hogy hívják azt, aki tíz perc alatt 4900-szor üti le a billentyűzetet? Ne törjék a fejüket, eláruljuk. A megfejtés: Szakos Enikő.

Összesítettben második

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum széchenyis diákjai fürge ujjaikkal ebben az évben is kivívták a szakma elismerését a Teöreök Aladár Országos Tanulói Gépíróversenyen. A most érettségiző Enikő szoros küzdelemben 97 versenyző közül bizonyult a harmadik legjobbnak. A nemzetközi és országos eredményeiről is ismert fiatal lány a fenti teljesítményével megdöntötte egyéni csúcsát, míg a 13. évfolyamos, irodai titkár szakos Zelenák Eszter az ifjúsági II. kategória győztese lett. Enikővel néhány hónappal korábban már beszélgettünk, így ezúttal Esztert vallattuk arról, szerinte mi a siker titka.

– A szorgalom, a kitartás, a jó koncentrációképesség, a fegyelmezett munka és inspiráció, amit felkészítő tanárunknak, Tarné Földesi Ibolyának köszönhetünk – árulta el a diáklány, aki tavaly szeptemberben kezdett gépírást tanulni, és mostanra tíz perc alatt 3216 leütést könyvelhet el.

Az internetes gépíróversenyen ötvennyolc iskola vett részt, így a széchenyis diákok előtt megemelhetjük a kalapunkat, hiszen amellett, hogy a nyíregyházi középiskola összesítettben a második lett, húsz diákja hibátlansági érmet szerzett, amit a napokban vehettek át Budapesten, a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége díjkiosztó gáláján.

KM-CsA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA