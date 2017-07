Szédületes első fél évet zárt a Toyota és a Lexus

Az első fél évben a legnépszerűbb Toyota modelleknek Magyarországon egyébiránt az áprilistól megújult, hibrid hajtással is elérhető Yaris, a tavaly óta hibrid változatban is rendelhető, és azóta minden korábbinál népszerűbb RAV4, a hazai pickup szegmens eladásainak több mint egyharmadát kitevő Hilux, a flottapiacot a hibrid meghajtás révén újrarajzoló Auris, az évek óta a világ legnépszerűbb autójának bizonyuló Corolla, a szintén hibrid meghajtással hódító vadonatúj C-HR és az egyterű szegmens nagy favoritja, ott második helyen álló Verso bizonyultak.

A Lexus esetében továbbra is a már a tavalyi év slágerének számító NX és RX SUV modellek vitték a prímet, de az idén megújult IS és a GS luxus szedán is jól teljesített.

– KM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA