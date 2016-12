Szélhámosok

– Hú, de remekül néz ki az úr, ritkaság ez manapság, sok a gyűrött arc, az elhanyagolt külső – kezdte a kis lovag, aki ezután a legalább húsz éves kalapom szépségét fedezte fel, nem véve észre, hogy aznap még nem is borotválkoztam. Ezután egy vastag könyvet vett ki a táskájából, mondván, engedjem meg, hogy nekem ajándékozza. Kezdett leesni a tantusz, s megkérdeztem tőle, kicsoda, honnan jött és mit akar. Ekkor elővett egy igazolványnak látszó gyűrött papirost, s mondta, melyik segítő cégnek gyűjt ünnepi ingyen ebédre. Miután az ifjú tovább áradozott rólam, gyorsan előkaptam egy papírpénzt, odaadtam neki, és mondtam, menjen isten hírével, engem otthon várnak…

Hazaérve belelapoztam a frissen vásárolt színes bulvárújságba, s hatalmas betűkkel azt olvastam: „Ingyenes orvosi vizsgálattal csalnak a termékbemutatósok”. Tüzetesebb szemlélődés után még az is kiderült, hogy több százezerért akarják rásózni a bóvli portékát a hiszékeny áldozatokra. Újabban állítólag halálos diagnózisokkal rémisztgetik az időseket, és csodás gyógymódokat kínálnak mindössze 300–400 ezer forintért. Az ingyenes vizsgálaton egy orvos fehér köpenyébe bújt férfi „rendel”, majd mondja is a „diagnózist” a hamarosan bekövetkező szívinfarktusról, a tüdőembóliáról, s kínálják az ezt megakadályozó mágneses matracot, lézerkarkötőt, masszázskészülékeket, stb. Az illetékes vizsgáló testület még olyanokkal is találkozott, akiket hitelbe vertek a szélhámos termékbemutatósok. Hogy mit kívánok az új év közeledtén, 2017-re? Például azt, hogy senki ne dőljön be az ilyen-olyan átveréseknek!

– Angyal Sándor –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA