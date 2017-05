Szén-dioxid kvóták eladásával csaltak – 100 milliós kárt okoztak

A nyomozás adatai szerint a férfi osztrák állampolgárságú társával 2013. április 12-én a bécsi cégbíróságon bejegyeztetett egy gazdasági társaságot azzal a céllal, hogy tényleges üzleti tevékenység nélkül 2013 és 2014 években Magyarországon szén-dioxid kvóták eladásának valótlan ígéretével magyar állampolgároktól pénzt szerezzenek. A sértettek részére az általuk befizetett összeg értékének megfelelő, a szén-dioxid kvóták után járó és cégük nevében kibocsátott tanúsítványokat adtak, amelyekről azt állították, hogy forgalomképesek, értékük folyamatosan emelkedik, azokkal a cég kereskedelmi platformján, illetve a tőzsdén is lehet kereskedni, valamint egy év elteltével cégük az ügyfél kérésére 33 %-os hasznot biztosítva akár vissza is vásárolja azokat. A sértettek megtévesztéséhez igénybe vették több, a cég jogszerű működésével kapcsolatosan megtévesztett üzletkötő, pénzügyi tanácsadó segítségét is, akiknek a tevékenységükért jutalékot fizettek.

A rendőrség megállapította, hogy a gazdasági társaság nem rendelkezett és nem is kereskedett szén-dioxid kvótákkal, a gyanúsított és osztrák állampolgárságú társa kizárólag a jogtalan haszonszerzésre törekedett. A cég képviselői a sértettek által befektetett összegeket visszafizetni nem tudták, illetve H. N. P. 2014 évben ismeretlen helyre távozott, a sértettek és a hatóság részére elérhetetlenné vált. A bűncselekménnyel okozott anyagi kár – az eddig beazonosított 104 sértett sérelmére- meghaladja a 100.000.000 forintot.

A rendőrség kezdeményezésére a cég két képviselőjének elfogása érdekében európai elfogatóparancs kiadására került sor, ami alapján H.N.P. budapesti lakost 2017. május 26-án Budapesten elfogták, osztrák társának felkutatása jelenleg is folyamatban van.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr- főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a férfit gyanúsítotti kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatásának indítványozását. Az illetékes ügyészség indítványára a Nyíregyházi Járásbíróság 2017. május 29-én elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását.

