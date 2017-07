Szennyezett vagy sem? Parázslik a vita az eperjeskei földkupac körül

– Itt áll ez a földhalom, a vasúttól hordtak bele ezt-azt, az évek során telement szennyeződéssel. A különféle veszélyes anyagokat egy nagyobb eső kimossa, és az én gyümölcsfáim közé folyik az egész, illetve a hajszálrepedéseken a földterületem alá szivárog – mondta lapunknak még 2012 májusában az eperjeskei Koi Géza.

Akkoriban így reagált a vállalkozó vádjaira Pásztor Gábor eperjeskei polgármester: „A szóban forgó földkupacot az illetékes felügyelőség kivizsgálta, és megállapította, hogy a szennyezettség az egészségügyi határérték alatt van.” Dr. Fehérvári János nemrégiben megkereste szerkesztőségünket, s felmelegítette a régóta húzódó konfliktust.

Közérdekű bejelentés

– Ügyfelemet, Koi Gézát azóta sem hagyja nyugodni a dolog, ahogy az utcában több helyi lakost sem. Éppen ezért tettek nemrégiben közérdekű bejelentést a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél, és arra kérték a hivatalt, hogy ismételten vegyenek mintát és vizsgálják meg a „dombot”, mert az veszélyes hulladékot, többek közt palát, azbesztet és olajjal szennyezett földet tartalmaz. Ezután a szóban forgó földkupacból úgy vettek mintát, hogy azon a panaszosok közül senki sem volt jelen! És ez még nem minden: egy olyan rétegből vették a mintát, melyet azt megelőzően hordott rá a kupacra az önkormányzat. Éppen ezen körülmények miatt nem fogadtuk el a vizsgálat eredményét (ami azzal zárult, hogy nincs veszélyes anyag a földben – a szerk.), és kértük annak megismétlését, immár úgy, hogy a panaszosok is a helyszínen lehessenek – tájékoztatta lapunkat Koi Géza jogi képviselője. Dr. Fehérvári János elmondta azt is: a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztályához is panasszal fordultak. Ennek helyt adtak, s a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya egy helyszíni szemle megtartását rendelte el.

– Ezután jött a feketeleves. A szemle után a kormányhivatal közölte, csak akkor történhet meg a mintavétel és kezdődhet el a talajvizsgálat, ha az általuk megküldött árajánlatokból választunk. A Wessling Kft. 1 millió 149 ezer 400, a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pedig 1 millió 147 ezer 445 forintért végezte volna el nekünk az újbóli vizsgálatot. Természetesen ennyi pénzt nem voltunk hajlandóak fizetni, így a hivatal megszüntette a közigazgatási eljárást. Ezt megfellebbeztük, a másodfokú eljárásban megsemmisítették az első fokú végzést, ám ezzel ennyiben is hagyták a dolgot, és nem kötelezték a vizsgálat újbóli elvégzésére a környezetvédelmi főosztályt. Ez jogi szempontból is értelmezhetetlen döntés – fogalmazott lapunknak Fehérvári János.

Felkerestük a „dombot”

Az eset ezen részleteinek megismerése után érdemesnek találtuk 2012 májusa után újból felkeresni Koi Gézát, s megállapítottuk: semmi sem változott a közel négy év alatt a településen, már ami a konfliktus forrását jelentő „dombot” illeti: a földkupac ugyanúgy ott tornyosult Koi Géza gyümölcsösének közvetlen közelében.

A jelenlétükben nem akarnak…

– Az esztendők során több almafám is kipusztult a szennyezés miatt. Hiába kérjük a hivatalos szerveket, hogy a jelenlétünkben vegyenek mintát, ezt már csak komoly összegek fejében hajlandóak elvégezni. Hiába jelzem évek óta az önkormányzatnak, hogy a dombról a hóolvadás után lefolyó víz elönti a kertemet, érdemben nem történik semmi. Nemrég itt voltak, egy markolóval húztak egy kisebb árkot a földbe, de ez annyit ért, mint halottnak a csók – fogalmazott keserűen Koi Géza, akinek panaszával természetesen (újra) megkerestük az eperjeskei önkormányzatot, ahonnan szűkszavú reagálást kaptunk. Ezt keretes anyagunkban olvashatják.

Csak lejáratásra használja

Pásztor Gábor eperjeskei polgármester szerint több alkalommal is megvizsgálta a lerakni kívánt földet a szakhatóság, még közvetlenül annak elhelyezése előtt is. – Ez alapján döntött a képviselő-testület arról, hogy a földet elhelyezhetik az érintett helyrajzi számon – fogalmazott a településvezető, aki szerint Koi Géza az egész ügyet az önkormányzat és az ő lejáratásara használja évek óta.

KM-TG

A volt TSZ-elnök és a jelenlegi polgármester finoman szólva sincsenek egy véleményen.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA