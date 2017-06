Szent László öröksége napjainkban is időszerű

Visszatért 925 év elteltével I. László királyunk Szabolcs községbe szombaton. Pontosabban a szentté avatott uralkodó koponyacsont ereklyéje tért vissza arra a településre, amely meghatározó jelentőségű a király munkásságában és Magyarország történelmében. Ezen a kis településen rendezte meg ugyanis László király az egyházi és világi főurak közreműködésével a szabolcsi zsinatot, amelynek a határozatai aztán az első törvénykönyvében lettek ismertek. Erre a történelmi eseményre is emlékeztek azon az ünnepi szentmisén, amelyet a szabolcsi földvárnál felállított tábori oltárnál rendezett meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a Szent László emlékév központi ünnepségeként.

Sok-sok busszal és személygépkocsival érkeztek a hívek közelről és távolról egyaránt a szabolcsi szentmisére, amelyet dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatott be. Ragyogó napsütés fogadta az ünnepség résztvevőit, a nap csak néha bújt egy-egy felhő mögé, így igen csak jól jöttek a most napernyőként használt esernyők, valamint jó szolgálatot tettek az oltárhoz közeli juharfák és diófák az árnyékukkal. A szentmisén részt vettek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a határon túli katolikus egyházmegyék püspökei, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papjai. Dr. Erdő Péter bíboros szentbeszédében szólt arról, hogy a legfontosabb törvény: szeretet az Isten és az ember iránt. A szeretet azonban nem pusztán érzelem, aki a szeretetét adja, az javát akarja valakinek, ehhez pedig az szükséges, hogy egyre jobban megismerjük a teremtett világ törvényszerűségeit, a kinyilatkoztató üzenetét és azt a helyzetet, amelyben az egyének és a közösségek élnek. László király is javát akarta népének a keresztény élet megerősítésével. Azt akarta, hogy népe békében éljen, külső ellenség ne bánthassa, s az ország lépést tudjon tartani a nyugat-európai államokkal. Szent László öröksége napjainkban is aktuális, egyaránt nélkülözhetetlen az egyházi és a világi társadalomban – fogalmazott az egyházfő.

© Fotó: Pusztai Sádor

Szent László-évet ünnepelnek a magyarok

A szentmisét követően Csegei László, a házigazda település polgármestere köszöntötte az ünnepség valamennyi résztvevőjét. Mint utalt rá, a faluban felnövekvő gyermekként óhatatlanul is megérintették a településhez kötődő jelentős történelmi események, a községben valóban megvalósul a múlt, a jelen és a jövő egysége.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviseletében Szabó István alelnök mondta el gondolatait. Utalt arra, hogy a történelemtudománynak köszönhetően sokat tudunk Szent László koráról, életéről, munkásságáról, majd feltette azt a kérdést, hogyan lesz vajon napi valóság az öröksége. A megyei alelnök szerint napjainkban vérttel, páncéllal, karddal már nem harcolhatunk, de a lélek kardja mindig a kezünkben van, Szent László király bennünk él.

A napokban a magyar parlament úgy döntött, hogy a 2017-es esztendő Szent László emlékév legyen úgy hazánkban, mint a határainkon túl élő magyarok számára. Erről már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő számolt be a jelenlévőknek, s mint kiemelte, az emlékévvel az emlékezet legmagasabb polcára került Szent László kultusza. A honatya részletesebben is szólt a szabolcsi zsinaton elfogadott I. törvénykönyvről, amely többek között foglalkozott a katolikus egyház vagyonával, a templomok felszereltségével, az egyházi ünnepekkel, a pogány szertartások tiltásával.

Ideiglenes kiállítás

– László király a törvényeivel a kereszténység szilárd útjára vitte hazánkat. A nép szerette és tisztelte királyát, ezt jelzik a róla fennmaradt legendák és nép énekek. Emlékezzünk tetteire, őrizzük meg örökségét, hiszen a Szent István által elkezdett utat folytatta, s hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország kelet-európai nagyhatalom legyen – mondta a politikus, majd beszédét Arany János Szent László című versének néhány sorával zárta.

A Mudrány-kúria adott otthont a Szent László király a hit bajnoka, a haza hőse című ideiglenes kiállításnak, amelyet még a tábori oltáron nyitott meg Potábi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. Ezt a kiállítást már több olyan helyen is bemutatták, amelyek kötődnek László király életéhez. Az életét és munkásságát összefoglaló tárlatot láthatták már Lengyelországban, Szlovéniában, Erdélyben és a Felvidéken is. Az államtitkár többek között a következőket mondta:

– Most Szabolcsba is elhoztuk a kiállítást, hiszen ez a község fontos állomás volt Szent László életében. Itt rendezte az ország ügyeit 1092-ben, a magyar nemzet megmaradásának sarokkövét itt fektette le megerősítve azt a gondolatot, hogy nincsen ország egyház nélkül, nincsen nemzeti felemelkedés Isten kegyelme nélkül. A keresztény Európa erős védőbástyájává tette Magyarországot, éppen ezért emlékének ápolása közös felelősségünk. Ebben a hagyományápolásban élen jár Szabolcs község. Bár ez a település napjainkban lélekszámában kicsi, de lelki erejében nagy.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA