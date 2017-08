Szép élményekkel lettek gazdagabbak a fiatalok

– Az utóbbi időben több napot is eltöltöttem a barátaimmal a településünkön található Balla bojlis és napijegyes halastavon, ahol a mindig kedves fogadtatás mellett gyönyörű pontyokat és amurokat sikerült egy-egy gyors fotó erejéig a partra terelnünk. A legutóbbi horgászatomkor 24 óra leforgása alatt 22 darab pontyot sikerült fognom. Ez nem nevezhető az eddigi legjobb eredményemnek, ugyanis ezen a tavon már többször is előfordult velem, hogy ennyi halat 10–12 óra leforgása alatt is megfogtam. A horgásztársaimat is szép élményekkel ajándékozta már meg ez a tó.

– Pár nappal ezelőtt Szenczi Tamás barátom fogott egy gyönyörű, 17,30 kilogrammos amurt, de unokatestvérem, Bakk Levente is büszkélkedhet egy szép hallal, pedig nemrég kezdett el hódolni a horgászatnak: itt fogta meg az eddigi legnagyobb pontyát, ami 8 kg feletti volt. Biztos vagyok benne, hogy ez az egyre jobban fejlődő tó még sok szép élményt fog adni nekünk és az idelátogató horgászoknak – mesélte Szabó Gergő.

KM

